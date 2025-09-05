ETV Bharat / state

अब 50 साल पुरानी गाड़ी 'कबाड़' नहीं, विंटेज; यूपी में हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, जानिए नियम और कायदे - VINTAGE VEHICLE RULES

विंटेज की श्रेणी में कौन-कौन से वाहन आते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, जानिए क्या इनको सामान्य गाड़ियों की तरह चला सकते हैं.

यूपी में विंटेज गाड़ियां रखने वालों के लिए खुशखबरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 6:43 AM IST

4 Min Read

लखनऊ: विंटेज वाहन, यानी काफी प्राचीन और पुरानी गाड़ियां जो आज भी लोग शौक में अपने घर की शोभा बढ़ा रहे हैं. दरअसल, पहली कार या बाइक पहले प्यार की तरह होती है, जिसे लोग संजोकर लंबे समय तक अपने पास रखते हैं. उत्तर प्रदेश में भी ऐसे शौकीन लोग हैं, जिन्होंने आज तक अपने पास करीब 100 साल पुरानी गाड़ियां सहेज कर रखी हैं. ऐसे ही शौकीन लोगों के लिए यूपी की योगी सरकार खुशखबरी लेकर आई है.

अभी तक यूपी में विंटेज गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था. लेकिन, अब उत्तर प्रदेश में विंटेज मोटर वाहनों के पंजीयन की सुविधा बहाल हो गई है. अब विंटेज वाहन स्वामी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना और केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 81A से 81E और नियम 81 के अनुरूप अपना वाहन आरटीओ कार्यालयों में रजिस्टर्ड करा सकेंगे.

एआरटीओ प्रशासन लखनऊ प्रदीप कुमार सिंह ने बताए नियम-कानून. (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी में 50 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां विंटेज: अब 50 साल से ज्यादा पुरानी कार और मोटरसाइकल जैसे वाहनों को ‘विंटेज’ कैटिगरी में रजिस्टर कराया जा सकेगा. इस नियम से अब यूपी में अच्छी कंडिशन में रहीं पुरानी गाड़ियों को एक नई पहचान मिलेगी. साथ ही इन कारों के ऐतिहासिक महत्व को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा.

राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. राज्य सरकार की तरफ से विंटेज पंजीयन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा अभी लंबित है, जैसे ही अंतिम एसओपी शासन से स्वीकार होगी, इसे लागू कर दिया जाएगा. इस अवधि तक पंजीयन केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही किया जाएगा.

विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का क्या है उद्देश्य: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि इससे पुरानी गाड़ियों की वैल्यू बनी रहेगी और जो 50 साल से ज्यादा पुरानी होने के बाद भी अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें क्लासिक और विंटेज कार घोषित किया जाएगा. यह सुविधा सेंट्रल मोटर वीइकल्स रूल 1989 के तहत शुरू की गई है. विंटेज रजिस्ट्रेशन दैनिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं, बल्कि मूल तकनीक के संरक्षण के लिए है.

विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कितना खर्च आएगा.
विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कितना खर्च आएगा. (Photo Credit; ETV Bharat)

किसे कहते हैं विंटेज वाहन: परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार वो दोपहिया और चार पहिया वाहन जो पहली बिक्री के बाद पहले पंजीयन की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने हों और मूल स्वरूप में हों, चेसिस/बॉडी शेल/इंजन में कोई बड़ा परिवर्तन न किया गया हो, उन्हें विंटेज श्रेणी में रखा जाता है. इसमें ट्रैक्टर शामिल नहीं होते हैं. उन्होंने बताया कि 50 वर्ष से ज्यादा पुरानी हर गाड़ी अपने‑आप विंटेज नहीं बनती. विंटेज में रजिस्ट्रेशन मालिक की सहमति से ही किया जाएगा. जो मालिक सामान्य श्रेणी में पुनः पंजीयन चाहते हैं, वे सामान्य प्रक्रिया से कर सकते हैं.

विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस

  • विंटेज के रूप में नया पंजीयन/RC जारी : 20,000 रुपए
  • विंटेज RC का पुनः पंजीयन/नवीकरण : 5,000 रुपए
  • विंटेज आरसी 10 वर्ष के लिए मान्य होगी. आगे हर पांच वर्ष में नवीनीकरण होगा.
  • विंटेज वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता नहीं होगी.

विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करें आवेदन: विंटेज वाहन स्वामी अपने जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में फॉर्म‑20 के जरिए आवेदन करेंगे. साथ में बीमा पॉलिसी, आयातित वाहन के लिए Bill of Entry और अगर भारत में पहले से पंजीकृत रहा हो तो पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक है. वाहन की फिटनेस में मूल स्वरूप की पुष्टि और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड लिया जाएगा. आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर विंटेज आरसी जारी की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में कितनी विंटेज गाड़ियां.
उत्तर प्रदेश में कितनी विंटेज गाड़ियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में कितनी विंटेज कारें और बाइक: एआरटीओ प्रशासन लखनऊ प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 84 वाहन विंटेज की श्रेणी में हैं. इनमें 55 दोपहिया और 29 चार पहिया वाहन हैं. इनकी जानकारी परिवहन विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

विंटेज वाहनों पर कुछ बैन भी: परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार विंटेज वाहन रोज आने-जाने या कॉमर्शियल प्रयोग के लिए नहीं होंगे. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा. परिवहन आयुक्त ने बताया कि जिन आवेदनों की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से लंबित थी, उन्हें प्राथमिकता से निस्तारित किया जा रहा है. अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम RTO/ARTO से संपर्क कर सकते हैं या VAHAN पोर्टल पर देख सकते हैं.

