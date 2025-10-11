ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातीय रैलियों पर कार्रवाई का स्पष्ट जवाब मांगा, कहा जवाब दें या हाजिर हों प्रमुख सचिव

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जातीय रैलियो पर कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट जवाब मांगा है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि 7 अगस्त 2024 के आदेश का पालन करते हुए तीन दिनों में शपथ पत्र दाखिल करें या संबंधित प्रमुख सचिव कोर्ट में हाजिर हो. हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को जानकारी दी कि 21 सितंबर 2025 को एक शासनादेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में राजनीतिक उद्देश्य से की जाने वाली जातीय रैलियो पर रोक लगा दी है. इस पर न्यायालय ने कहा कि ऐसे में शपथ पत्र दाखिल करने में क्या समस्या है. पिछली सुनवाई पर चुनाव आयोग भी कह चुका है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी तरफ से जातीय रैलियो को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इस पर न्यायालय ने कार्रवाई करने की शक्ति के बारे में जवाब देने को कहा था.