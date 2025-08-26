ETV Bharat / state

यूपी के सभी गांव सौर ऊर्जा से होंगे रोशन; एक लाख सूर्य सखियां निभाएंगी अहम जिम्मेदारी, योगी सरकार ने बनाई ये रणनीति - LUCKNOW UPSRLM PROGRAM

लखनऊ में यूपीएसआरएलएम ने कराया कार्यक्रम, सोलर पैनल के इंस्टालेशन, लाइटिंग, ईवी चार्जिंग से जुड़ेंगी महिलाएं.

महिलाओं को सशक्त बनाने की तैयारी.
महिलाओं को सशक्त बनाने की तैयारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 11:17 PM IST

लखनऊ : योगी सरकार एक लाख सूर्य सखियों की मदद से सूबे के हर गांव में सौर ऊर्जा की रोशनी पहुंचाएगी. मंगलवार को इसे लेकर यूपीएसआरएलएम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया. इसमें सोलर एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए 2030 तक एक लाख महिला नेतृत्व वाले उद्यमों तक डीआरई (Decentralized Renewable Energy) को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया. कार्यक्रम में देश-विदेश के सौर ऊर्जा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया.

कार्यक्रम में बताया गया कि इस कवायद से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से इजाफा होगा. दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी. योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाए चला रही है. इसी क्रम में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल, लाइटिंग, ईवी चार्जिंग समेत सोलर आधारित योजनाओं से सूर्य सखियों को जोड़ा जा रहा है.

यूपीएसआरएलएम (Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission) की निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि योगी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर जोर दे रही है. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं. इनमें डीआरई को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है.

इससे महिला स्वयं सहायता समूह सशक्त बनेंगे. डीआरई ऑफ-ग्रिड यानी मिनी ग्रिड ऊर्जा समाधानों से संबंधित है. यह ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है. इन इलाकों में पारंपरिक बिजली नेटवर्क पहुंचने में काफी परेशानी होती है. वहां डीआरई घरों और समुदायों को स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करेगा.

निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग ने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ साझेदारी की है. इसमें पीसीआई इंडिया, एचसीबीसी, ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, गेट्स फाउंडेशन इंडिया और प्रेरणा ओजस जैसी संस्थाएं शामिल हैं. ये संस्थाएं प्रदेश के 20 जिलों में डीआरई को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगी. इन संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं के लिए एक समावेशी और लचीला स्वच्छ ऊर्जा तंत्र का निर्माण किया जाएगा.

