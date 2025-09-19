ETV Bharat / state

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

इनकी महीन कारीगरी से खिल उठते हैं कपड़े, करीब 500 साल पुरानी हस्तशिल्प को जिंदा रखा, देश-विदेश में डिमांड

Photo Credit; ETV Bharat
अलीगढ़ की हजार महिलाओं की उम्मीदों का सुई-धागा; लाखों में कर रहीं कमाई, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 9:43 AM IST

5 Min Read
अलीगढ़: सपने सब देखते हैं, ख्वाहिशें सबकी होती हैं लेकिन पूरे सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो जिद और लगन से मेहनत करते हैं. 2018 में आई वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई धागा इस कोट पर बिल्कुल फिट बैठती है. अलीगढ़ की एक हजार महिलाओं की सफलता की कहानी भी इसी फिल्म सरीखी है. ये महिलाएं मुगल शासन के दौर की 500 साल पुरानी कला हस्त शिल्प को ज़िंदा किए हुए हैं. हाथ से बेहद महीन कारीगरी और डिजाइन मुगलों की बेगमों के शाही पोशाकों पर की जाती थी. इस कढ़ाई-बुनाई के लिए उनके महलों में खास कारीगर रखे जाते थे. आज ये महिलाएं इस आर्ट से लाखों कमा रही हैं और इनके डिजाइनर कपड़े विदेशों तक मशहूर हैं. आगे पढ़िए सुई-धागे ने इन महिलाओं की जिंदगी में कैसे खुशहाली पिरोई...

अलीगढ़ की महिलाएं कर रहीं कमाल (Video Credit; ETV Bharat)

लाखों कमा रहीं महिलाएं: ‘एप्लिक वर्क' या ‘फूल-पत्ती का काम’ के नाम से मशहूर यह कारीगरी हाथों की जाती है. महीन सुई से कपड़ों पर फूल-पत्तियां बनाने का यह हुनर पीढ़ियों से चलता आ रहा है. शहर की करीब 1000 परिवार, खासकर महिलाएं और लड़कियां, इस काम से अपना घर चला रही हैं. महिलाएं सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक कमा लेती हैं. घर बैठे यह काम न केवल रोजगार दे रहा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज़ (Photo Credit; ETV Bharat)

रुबीना राशिद अली 2002 से इस कला से जुड़ी हुई हैं. वह कपड़ों के ऑर्डर या डिमांड के हिसाब से काम लेती हैं. इसी के साथ उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार दिया है. इस समय उनके साथ 50 से 60 महिलाएं काम कर रही हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
महिलाएं कमा रहीं लाखों (Photo Credit; ETV Bharat)

7-8 दिन में तैयार होता है एक पीस: वह कहती हैं कि फूल-पत्ती का काम मुगलों के जमाने से चला आ रहा है. बात करें इसकी कारीगरी की तो पहले फ्लावर और पत्ती की शेप को काटकर कपड़े पर सुई से टांका जाता है फिर इस पर बारीकी से काम किया जाता है. एक दुपट्टा या कुर्ती बनाने में 1 हफ्ते का समय लग जाता है. यह बहुत मेहनत और हाथ सफाई का काम है.

Photo Credit; ETV Bharat
इन सभी पर भी की जाती है डिजाइनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है, यह कला बची रहे, इसके लिए हम आज की जरूरत के मुताबिक इसमें इनोवेशन भी कर रहे हैं. कई महिलाओं का इसी काम से घर चल रहा है. बेटियों की शादियां हो गईं और घर भी बन गए. हमारा यही प्रयास है कि कारीगरों को ईमानदारी से पेमेन्ट किया जाए और उनके काम को बाजार तक ले जाया जाए.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी के इन जिलों में ज्यादा खरीदे जाते हैं कपड़े (Photo Credit; ETV Bharat)

विदेशों से भी आते हैं ऑर्डर: रुबीना बताती हैं कि खूबसूरत और महीन काम वाले ये कपड़े दुबई, कुवैत, अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य विदेशी शहरों में भी भेजे जाते हैं. मॉरीशस में भी इस कारीगरी से बने वस्त्रों की मांग है. वहीं साऊदी अरब के जेद्दा तक रनिंग फैब्रिक पर फूल पत्ती का वर्क कर भेजा जाता है. बात करें यूपी की तो लखनऊ, रामपुर, बरेली, आगरा, दिल्ली-एनसीआर में भी एप्लिक वर्क से बने कपड़े सप्लाई किए जाते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
विदेशों तक डिमांड (Photo Credit; ETV Bharat)

साड़ी सूट के अलावा इन पर भी होता है काम: एप्लिक वर्क सिर्फ महिलाओं ही नहीं पुरुषों के कुर्तों और शर्ट पर भी होता है. इसके साथ ही पर्दे, कुशन कवर, बेडशीट, होम फिनिशिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
कपड़े पर कढ़ाई करती महिला (Photo Credit; ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहीं और इस एप्लीक डिजाइन के कपड़ो की ब्रांडिंग करने वाली शाजिया सिद्दीकी कहती हैं, कि फूल-पत्ती वर्क को निडिल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है. अब इसे कॉटन के अलावा सिल्क और जरी जैसे कपड़ों पर भी किया जा रहा है. महिलाएं घर बैठकर यह काम कर रही हैं और 600-700 रुपए रोजना कमा रही हैं. उनकी कोशिश है कि और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाया जाए.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

जितना महीन काम, उतनी खूबसूरती: कारीगर फरहा बताती हैं कि ये काम बहुत ध्यान और वक्त मांगता है. छोटी-छोटी सुई की बारीकियों में ही खूबसूरती छिपी है. वहीं कारीगर नसीम कहती हैं कि यह हुनर उन्हें उनकी दादी से मिला. एक सूट बनाने में कभी-कभी 2 सप्ताह तक लग जाते हैं. मेहनत भले ही ज्यादा हो, लेकिन यह काम हमारे लिए गर्व की बात है. इससे आमदनी भी हो जाती है. मशीनों और तेज फैशन ट्रेंड्स के दौर में भी यह कला पूरी तरह हाथों की हुनरमंदी पर डिपेंड है. यह सिर्फ कपड़ों को सजाने की कला नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों का धागा है. यदि इसे प्रोत्साहन और सही बाजार मिले, तो अलीगढ़ की यह अनमोल धरोहर एक बार फिर अपने सुनहरे दौर में लौट सकती है.

Photo Credit; ETV Bharat
इन डिजाइंस में कपड़े दिखते हैं कमाल (Photo Credit; ETV Bharat)

आजकल के फैशन के दौर में वैसे तो महिलाओं के कपड़ों की बात की जाए तो ऑर्गेंजा, चिकनकारी, शिफॉन, रेडी टू वियर ड्रेस, प्लेन साड़ी विद प्रिंटेड ब्लाउज, 3D दुपट्टे वाले सूट, फ्लोरल प्रिंट साड़ियां, मोती मिरर वर्क साड़ी-सूट के साथ बनारसी साड़ियों के फैशन का दौर चल रहा है. लेकिन आज भी ये मुगलों के समय का फैशन बरकरार है.


ALIGARH NEWSएप्लीक वर्क कढ़ाई500 YEAR OLD MUGHAL KAL ART WORKAPPLIQUE WORK IN CLOTHESAPPLIQUE WORK MUGHAL ERA CRAFT

