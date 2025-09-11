ETV Bharat / state

आगरा में गंगाजल की शुद्धता और आपूर्ति की ऐसे होगी निगरानी, बना ये प्लान

बता दें, सितंबर 2024 में बुलंदशहर के पालड़ा झाल पर गंगाजल की आपूर्ति वाली नहर से आने वाले पानी को बनाया गया गेट टूट गया था. गेट टूटने और निर्माण की वजह से आगरा में 12 से अधिक समय तक जल संकट रहा था. तब आगरा से 140 किमी दूर बुलंदशहर के पालड़ा झाल पर गंगाजल की स्थिति पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से जोडे गए थे.

आगरा : जिले में गंगाजल की निगरानी सीसीटीवी सर्विलांस से की जाएगी. जलकल विभाग ने बुलंदशहर के पालड़ा झाल से आगरा तक गंगाजल की सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की है. जिससे सीसीटीवी कैमरों से गंगाजल के शोधन प्लांट और पेयजल आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी. ईटीवी भारत ने जलकल विभाग के जीएम एके राजपूत से एक्सक्लुसिव बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि जल संकट या ब्रेक डाउन के साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से मॉनीटरिंग की जाएगी. आइए, गंगाजल की सीसीटीवी सर्विलांस से निगरानी के बारे में जानते हैं.

21 मई, 1993 को आगरा के खटीकपाड़ा में जल संस्थान की सप्लाई का जहरीला पानी पीकर 21 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं थीं. आगरा से लखनऊ और दिल्ली तक खलबली मच गई थी. जल त्रादसी की यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. जिसका दंश अभी तक कई परिवार झेल रहे हैं. ऐसी जल त्रादसी अब ना हो. इसके लिए ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है.

बता दें कि बुलंदशहर के पालड़ा झाल से आगरा और मथुरा के लिए गंगाजल की आपूर्ति होती है. जहां से हर दिन करीब 150 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होती हैं. जिसमें से 140 क्यूसेक पानी आगरा और 10 क्यूसेक पानी मथुरा जाता है. जिससे ही दोनों ही शहर में गंगाजल की पेयजल आपूर्ति की जाती है. समय की डिमांड के हिसाब से दोनों ही शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए अधिक पानी की जररूत है. जिसके लिए ही यमुना जल भी शोधित करके आपूर्ति किया जाता है.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक ए.के राजपूत ने बताया कि गंगाजल की आपूर्ति और सुरक्षा को लेकर पहले ही पालड़ा झाल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जिससे स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम को वहां पर गंगाजल की स्थित की जानकारी मिलती है. यदि पालड़ा झाल पर सिल्ट आ जाए या अन्य कोई आपात स्थिति बनती है तो 20 से 24 घंटे पहले ही शहर की पेयजल आपूर्ति को लेकर विशेष प्लानिंग की जाती है.

अब आगरा में गंगाजल और यमुना जल के शोधन प्लांट और आपूर्ति की भी सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. जिससे किसी भी तरह की घटना या किसी भी तरह का ब्रेक डाउन ना हो. सबसे पहले जीवनी मंडी स्थित वॉटर वर्क्स के जल शोधन प्लांट, गंगाजल शोधन और पेयजल आपूर्ति पर रखने के लिए 45 से 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. जो जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स परिसर में बने कंट्रोल रूम से कनेक्ट होंगे. इस कंट्रोल रूम से पालड़ा झाल के सीसीटीवी कैमरे भी कनेक्ट होंगे. इसके बाद सिकंदरा वॉटर वर्क्स, जोनल और सब जोनल कार्यालय परिसर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.



प्रतिबंधित क्षेत्र में रहेगी नो एंट्री: राजपूत ने बताया कि शहर में पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हुईं हैं. जिससे ब्रेक डाउन हुआ. अवांछनीय व्यक्ति जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स और सिकंदरा वॉटर वर्क्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए. जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स के एक ओर यमुना नदी है. इसलिए, सुरक्षा को लेकर ही जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स और सिकंदरा वॉटर वर्क्स के साथ ही पालड़ा झाल के प्रतिबंधित क्षेत्र में हर किसी की एंट्री रोकने के लिए सीसीटीवी से सर्विलांस की जाएगी. जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स और सिकंदरा वॉटर वर्क्स से टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति भी होती है. टैंकर की पेयजल आपूर्ति भी सीसीटीवी कैमरों के निगरानी से होगी. जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स का जल शोधन प्लांट क्षेत्र में बिना अनुमति के एंट्री दी जाएगी. इसके लिए गेट बनाया गया है.



8 करोड़ रुपये से बनेगा हेड रेगुलेटर का गेट: महाप्रबंधक ने बताया कि सितंबर 2024 में बुलंदशहर के पालड़ा झाल पर हेड रेगुलेटर का गेट टूट गया था. जिससे आगरा में जल संकट पैदा हो गया था. वहां पर अस्थायी गेट का निर्माण कराया गया था. इससे आगरा में गंगाजल की पेयजल आपूर्ति की गई थी. अब पालड़ा झाल पर हेड रेगुलेटर का गेट बेहतर किया जाएगा. वहां पर पक्का निर्माण किया जाएगा. जिसके लिए सिंचाई विभाग ने 8 करोड़ रुपये का प्लान बनाया है. जिसका जल्द ही टेंडर हो जाएगा. जिससे गंगाजल की आपूर्ति में भविष्य में हेड रेगुलेटर का गेट टूटने वाली समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा.



