ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में अब धार्मिक बोर्ड-प्रतिमा लगाने पर लेनी होगी पुलिस की अनुमति - AGRA NEWS

पुलिस प्रशासन ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश, कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

ETV Bharat
आगरा पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला बिना अनुमति नहीं लगेगी कोई मूर्ति या बोर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 10:01 AM IST

4 Min Read

आगरा : आगरा में अब धार्मिक प्रतिमाओं की स्थापना, महापुरुषों के नाम वाले बोर्ड, धार्मिक स्थलों की स्थापना के लिए शासन और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. इस बारे में आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस बारे में कमिश्नरेट के तीनों जोनों के डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने, धार्मिक स्थल की स्थापना और महापुरुषों के नाम वाले बोर्ड लगाने के लिए पहले से शासन-प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी है. थाना प्रभारी इन निर्देश का पालन अपने क्षेत्र के प्रधान और संभ्रांत लोगों की मदद से कराएं.

बोर्ड हटाने पर हुआ था हंगामा-नारेबाजी : बता दें कि 16 अगस्त को सिकंदरा थाना के रुनकता में हीरालाल की प्याऊ स्थित गांव अकबरा मोड़ पर महाराणा प्रताप के नाम व फोटो लगा बोर्ड लगाया गया था जिसे पुलिस ने हटा दिया. यह बोर्ड बिना अनुमति के लगाया गया था. इसके साथ ही सिकंदरा पुलिस ने पूर्व में लगे 3 और बोर्ड हटाए. इस पर आक्रोशित लोगों ने रुनकता अंडरपास पर हंगामा और नारेबाजी की थी. जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. इसको लेकर पुलिस ने बमुश्किल पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया था. इससे पहले भी शहर में महापुरुषों के फोटो और बोर्ड हटाने पर हंगामा हो चुका है.

माहौल खराब होने से रोकने को उठाया कदम : आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि धार्मिक प्रतिमाओं की स्थापना, धार्मिक स्थलों की स्थापना और महापुरुषों के नाम वाले बोर्ड लगाने के लिए डीएम कार्यालय में अनुमति के लिए किए गए आवेदन की पुलिस और प्रशासन की टीमें जांच करेगीं. इसकी शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी. शासन से मिले निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अतिक्रमण से लगता है जाम : पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर वृक्षों, पुलों के नीचे, चर्च, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा के नाम पर अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण कर लेते हैं. इससे आवागमन में बाधा आती है. वहां पर जाम की स्थिति बनती है. जिससे लोगों को परेशानी होती है. इसके साथ ही जाम लगने पर वाहनों के ईंधन का भी व्यय होता है. जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है. इस बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट और शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.


प्रधानों को बताएं थाना प्रभारी : आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की ओर से दिए गए निर्देशों में स्पष्ट लिखा है कि जिले में बिना अनुमति धार्मिक, महापुरुषों के बोर्ड नहीं लगाए जाएं. इसको लेकर थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित गांवों में जाकर प्रधान को जानकारी दें. ग्राम प्रधान को बताएं कि धार्मिक स्थल, महापुरुषों के बोर्ड लगाने से पहले डीएम को प्रार्थना पत्र दें. जिससे उन्हें अनुमति मिले. उस प्रार्थना पत्र पर पुलिस और प्रशासन की टीमें अपनी रिपोर्ट देंगी. इसके बाद शासन के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई होगी. जो नियमों का पालन नहीं करेगा. उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानकर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी.


इन बिंदुओं पर होगी जांच :

  • जिस भूमि पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाए जाना प्रस्तावित है. वो भूमि सार्वजनिक भूमि या फिर किसी की निजी भूमि है. यदि भूमि सार्वजनिक है तो सम्बन्धित निकाय जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा या जैसी कोई भी स्थिति बनती है तो, स्पष्ट संस्तुति या अनापत्ति से सम्बन्धित निकाय के प्रस्ताव की प्रति भेजनी होगी.
  • यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर किसी महापुरुष की प्रतिमा लगवाना चाहता है तो, उसे सम्भावित भू- स्वामी का लिखित सहमति पत्र देना होगा. जिसकी जांच की जाएगी.
  • जो संगठन, संस्था, निकाय जब किसी महापुरुष की प्रतिमा या बोर्ड लगाना चाहते हैं. इस बारे में संगठन, संस्था, निकाय के लिखित प्रस्ताव की प्रति की जांच की जाएगी.
  • जिले में महापुरुष की प्रतिमा लगाने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या तैयार की जाएगी. जिसे शासन को भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : राजपरिवार से लेकर राष्ट्रपति तक, आगरा का ताजमहल सालों से विदेशी मेहमानों की मेजबानी कर रहा है

आगरा : आगरा में अब धार्मिक प्रतिमाओं की स्थापना, महापुरुषों के नाम वाले बोर्ड, धार्मिक स्थलों की स्थापना के लिए शासन और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. इस बारे में आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस बारे में कमिश्नरेट के तीनों जोनों के डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने, धार्मिक स्थल की स्थापना और महापुरुषों के नाम वाले बोर्ड लगाने के लिए पहले से शासन-प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी है. थाना प्रभारी इन निर्देश का पालन अपने क्षेत्र के प्रधान और संभ्रांत लोगों की मदद से कराएं.

बोर्ड हटाने पर हुआ था हंगामा-नारेबाजी : बता दें कि 16 अगस्त को सिकंदरा थाना के रुनकता में हीरालाल की प्याऊ स्थित गांव अकबरा मोड़ पर महाराणा प्रताप के नाम व फोटो लगा बोर्ड लगाया गया था जिसे पुलिस ने हटा दिया. यह बोर्ड बिना अनुमति के लगाया गया था. इसके साथ ही सिकंदरा पुलिस ने पूर्व में लगे 3 और बोर्ड हटाए. इस पर आक्रोशित लोगों ने रुनकता अंडरपास पर हंगामा और नारेबाजी की थी. जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. इसको लेकर पुलिस ने बमुश्किल पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया था. इससे पहले भी शहर में महापुरुषों के फोटो और बोर्ड हटाने पर हंगामा हो चुका है.

माहौल खराब होने से रोकने को उठाया कदम : आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि धार्मिक प्रतिमाओं की स्थापना, धार्मिक स्थलों की स्थापना और महापुरुषों के नाम वाले बोर्ड लगाने के लिए डीएम कार्यालय में अनुमति के लिए किए गए आवेदन की पुलिस और प्रशासन की टीमें जांच करेगीं. इसकी शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी. शासन से मिले निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अतिक्रमण से लगता है जाम : पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर वृक्षों, पुलों के नीचे, चर्च, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा के नाम पर अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण कर लेते हैं. इससे आवागमन में बाधा आती है. वहां पर जाम की स्थिति बनती है. जिससे लोगों को परेशानी होती है. इसके साथ ही जाम लगने पर वाहनों के ईंधन का भी व्यय होता है. जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है. इस बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट और शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.


प्रधानों को बताएं थाना प्रभारी : आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की ओर से दिए गए निर्देशों में स्पष्ट लिखा है कि जिले में बिना अनुमति धार्मिक, महापुरुषों के बोर्ड नहीं लगाए जाएं. इसको लेकर थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित गांवों में जाकर प्रधान को जानकारी दें. ग्राम प्रधान को बताएं कि धार्मिक स्थल, महापुरुषों के बोर्ड लगाने से पहले डीएम को प्रार्थना पत्र दें. जिससे उन्हें अनुमति मिले. उस प्रार्थना पत्र पर पुलिस और प्रशासन की टीमें अपनी रिपोर्ट देंगी. इसके बाद शासन के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई होगी. जो नियमों का पालन नहीं करेगा. उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानकर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी.


इन बिंदुओं पर होगी जांच :

  • जिस भूमि पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाए जाना प्रस्तावित है. वो भूमि सार्वजनिक भूमि या फिर किसी की निजी भूमि है. यदि भूमि सार्वजनिक है तो सम्बन्धित निकाय जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा या जैसी कोई भी स्थिति बनती है तो, स्पष्ट संस्तुति या अनापत्ति से सम्बन्धित निकाय के प्रस्ताव की प्रति भेजनी होगी.
  • यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर किसी महापुरुष की प्रतिमा लगवाना चाहता है तो, उसे सम्भावित भू- स्वामी का लिखित सहमति पत्र देना होगा. जिसकी जांच की जाएगी.
  • जो संगठन, संस्था, निकाय जब किसी महापुरुष की प्रतिमा या बोर्ड लगाना चाहते हैं. इस बारे में संगठन, संस्था, निकाय के लिखित प्रस्ताव की प्रति की जांच की जाएगी.
  • जिले में महापुरुष की प्रतिमा लगाने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या तैयार की जाएगी. जिसे शासन को भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : राजपरिवार से लेकर राष्ट्रपति तक, आगरा का ताजमहल सालों से विदेशी मेहमानों की मेजबानी कर रहा है

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA LATEST NEWSAGRA RELIGIOUS MURTY INSTALLATIONGOVERNMENT APPROVALRELIGIOUS IDOLS PERMISSION REQUIREDAGRA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.