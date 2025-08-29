ETV Bharat / state

यूपी में अब होगी इलेक्ट्रानिक वाहनों की चार्जिंग समस्या खत्म, इन 21 जिलों में बनेंगे 350 EV चार्जिंग स्टेशन - AGRA NEWS

देश में बढ़ते ईवी व्हीकल की संख्या को देखकर पेट्रोलियम कंपनियों ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी की है.

ETV Bharat
यूपी के इन 21 जिलों में 350 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, डीवीवीएनएल से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read

आगरा : यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. यूपी के 21 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 350 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे. पेट्रोलियम कंपनियों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) कार्यालयों में EV चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन किए हैं. जिसमें पेट्रोलियम कंपनियों ने एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जानकारी दी है. डीवीवीएनएल ने पेट्रोलियम कंपनियों से मिले आवेदन को लेकर काम शुरू कर दिया है.

(नोट: ये आंकड़े यूपी सरकार की है)
ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

EV में होती है चार्जिंग की समस्या : बता दें कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरा जोर है. केंद्र सरकार की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने को बढ़ावा दे रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. मगर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग में सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की होती है. क्योंकि, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग बेहद कम हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों की गति में रोड़ा बन रही चार्जिंग को लेकर ही एक्सप्रेस-वे से लेकर स्टेट हाईवे तक EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है.

(नोट: ये आंकड़े यूपी सरकार की है)
ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

अब तक 50 ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन जारी : डीवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता तकनीकी प्रभात सिंह ने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के जो भी आवेदन आए हैं. उनमें बुंदेलखंड, यमुना, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के साथ ही सभी नेशनल व स्टेट हाईवे के हैं. जिस कंपनी ने जिस जिले में भी आवेदन किए हैं. उन सभी में जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगवाकर प्रक्रिया पूरा की जा रही है. अभी तक 50 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के कनेक्शन जारी किए भी जा चुके हैं. अन्य आवेदन पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जारी है.

इन कंपनियों ने किए आवेदन : देश में बढ़ते ईवी व्हीकल की संख्या को देखकर पेट्रोलियम कंपनियों ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी की है. इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने डीवीवीएनएल में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए हैं. पेट्रोलियम कंपनियों ने आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, उरई, औरेया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं. इसके साथ ही इन जिलों में मौजूदा पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है.

इनको दी गई जिम्मेदारी : डीवीवीएनएल के एमडी नितीश कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से स्थापित करने के लिए जो भी आवेदन आए हैं. उसके बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है. आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर रिव्यू करने और बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं. इसके साथ ही इस काम की दो अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी दी है. जिससे ईवी चार्जिंग के आए सभी आवेदन की जांच और निस्तारण समय से किया जा सके.

यह भी पढ़ें : पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडी 2028 तक जारी

आगरा : यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. यूपी के 21 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 350 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे. पेट्रोलियम कंपनियों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) कार्यालयों में EV चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन किए हैं. जिसमें पेट्रोलियम कंपनियों ने एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जानकारी दी है. डीवीवीएनएल ने पेट्रोलियम कंपनियों से मिले आवेदन को लेकर काम शुरू कर दिया है.

(नोट: ये आंकड़े यूपी सरकार की है)
ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

EV में होती है चार्जिंग की समस्या : बता दें कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरा जोर है. केंद्र सरकार की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने को बढ़ावा दे रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. मगर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग में सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की होती है. क्योंकि, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग बेहद कम हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों की गति में रोड़ा बन रही चार्जिंग को लेकर ही एक्सप्रेस-वे से लेकर स्टेट हाईवे तक EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है.

(नोट: ये आंकड़े यूपी सरकार की है)
ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

अब तक 50 ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन जारी : डीवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता तकनीकी प्रभात सिंह ने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के जो भी आवेदन आए हैं. उनमें बुंदेलखंड, यमुना, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के साथ ही सभी नेशनल व स्टेट हाईवे के हैं. जिस कंपनी ने जिस जिले में भी आवेदन किए हैं. उन सभी में जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगवाकर प्रक्रिया पूरा की जा रही है. अभी तक 50 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के कनेक्शन जारी किए भी जा चुके हैं. अन्य आवेदन पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जारी है.

इन कंपनियों ने किए आवेदन : देश में बढ़ते ईवी व्हीकल की संख्या को देखकर पेट्रोलियम कंपनियों ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी की है. इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने डीवीवीएनएल में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए हैं. पेट्रोलियम कंपनियों ने आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, उरई, औरेया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं. इसके साथ ही इन जिलों में मौजूदा पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है.

इनको दी गई जिम्मेदारी : डीवीवीएनएल के एमडी नितीश कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से स्थापित करने के लिए जो भी आवेदन आए हैं. उसके बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है. आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर रिव्यू करने और बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं. इसके साथ ही इस काम की दो अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी दी है. जिससे ईवी चार्जिंग के आए सभी आवेदन की जांच और निस्तारण समय से किया जा सके.

यह भी पढ़ें : पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडी 2028 तक जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

PETROLEUM COMPANIES EV CHARGING350 EV CHARGING STATIONS INSTALLEDELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONSAGRA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.