यूपी में गुलाबी ठंड शुरू, दीपावली बाद पड़ेगी सर्दी; अक्टूबर में बंपर हुई बारिश, 109% अधिक बरसे बदरा
Aaj Ka Mausam: लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. न्यूनतम 18 डिग्री रहने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 9:37 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वापस होते ही गुलाबी सर्दी का दौर शुरू हो गया है. सुबह व रात सर्द होने लगी हैं. हालांकि, दिन में आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार दीपावली के बाद से ही ठंडक और बढ़ेगी.
अक्टूबर में 109% अधिक बारिश: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में एक से 13 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 20 मिमी के सापेक्ष 42 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 109% अधिक है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 24 मिमी के सापेक्ष 47.6 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98% अधिक है.
वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 15.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 34.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 130% अधिक है. इसमें से ज्यादातर बारिश 1 से 7 अक्टूबर तक हुई है. 8 अक्टूबर से मौसम शुष्क बना हुआ है. ज्यादातर जिलों में मानसून वापसी हो चुकी है.
लखनऊ में छाने लगी धुंध: लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में तेज धूप खिली, जिसके कारण दिन में हल्की गर्मी का एहसास हुआ. वहीं, रात और सुबह के समय पुरवाई हवा के चलने से ठंडक रही. अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर नगर रहा सबसे ठंडा: सोमवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक तापमान उरई जिले में 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. सुबह के समय आइसोलेटेड स्थान पर हल्की धुंध छाई रहेगी. आने वाले 5 दिन तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
ये भी पढ़ेंः यूपी में रात के तापमान में गिरावट; कानपुर सबसे सर्द, दीपावली बाद बढ़ेगी ठंड