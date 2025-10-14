ETV Bharat / state

यूपी में गुलाबी ठंड शुरू, दीपावली बाद पड़ेगी सर्दी; अक्टूबर में बंपर हुई बारिश, 109% अधिक बरसे बदरा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वापस होते ही गुलाबी सर्दी का दौर शुरू हो गया है. सुबह व रात सर्द होने लगी हैं. हालांकि, दिन में आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार दीपावली के बाद से ही ठंडक और बढ़ेगी.

अक्टूबर में 109% अधिक बारिश: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में एक से 13 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 20 मिमी के सापेक्ष 42 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 109% अधिक है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 24 मिमी के सापेक्ष 47.6 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98% अधिक है.

वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 15.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 34.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 130% अधिक है. इसमें से ज्यादातर बारिश 1 से 7 अक्टूबर तक हुई है. 8 अक्टूबर से मौसम शुष्क बना हुआ है. ज्यादातर जिलों में मानसून वापसी हो चुकी है.

लखनऊ में छाने लगी धुंध: लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में तेज धूप खिली, जिसके कारण दिन में हल्की गर्मी का एहसास हुआ. वहीं, रात और सुबह के समय पुरवाई हवा के चलने से ठंडक रही. अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा.