सुहागरात के बाद 75 साल के दूल्हे की मौत; डॉक्टर बोले- दिमाग की नस फटी, सेक्स वर्धक दवा का हो सकता है असर

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से 29 सितंबर को शादी की थी.

मंदिर में शादी करने के बाद जौनपुर के संगरू राम और उनकी पत्नी मनभावती. (Photo Credit; Family)
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक घटना इन दिनों काफी सुर्खियों में है. जौनपुर के कुछमुछ गांव के रहने वाले 75 साल के संगरू राम ने 35 साल की मनभावती से 29 सितंबर को मंदिर में शादी की थी. लेकिन, सुहागरात के बाद सुबह संगरू राम की मौत हो गई. भतीजे ने अंतिम संस्कार रोक दिया था. अब जौनपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का खुलासा किया है.

क्षेत्राधिकार अजीत कुमार रजक ने बताया कि 1 अक्टूबर को गौराबादशाहपुर थाने को सूचना मिली कि कुछमूछ गांव के संगरू राम की शादी के दूसरे दिन सुबह अचानक मौत हो गई. जांच में मामला प्रकाश में आया है कि संगरू राम की पहली पत्नी की मृत्यु एक साल पहले हो चुकी थी. इस पर उसने 29 सितंबर को दूसरी शादी मनभावती से की. संगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट निकला, जिसमें दिमाग की नस फटने की बात बताई गई.

क्षेत्राधिकार केराकत अजीत कुमार रजक ने बताया कि सेरीब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि शराब के सेवन के बाद सेक्स वर्धक दवा खाने से ऐसा हो सकता है. वही इस मामले को लेकर जिले के सर्जन डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि शराब के साथ सेक्स वर्धक दवा लेने पर ऐसा हो सकता है. इस दवा के सेवन के 6 घंटे बाद इसका असर होता है.

पर‍िजनों के अनुसार संगरू राम ने दूसरी शादी के लिए अपनी 5 बिस्वा जमीन बेची थी. शादी की खरीदारी करने के लिए रुपए दिए थे. वहीं दूसरी ओर 35 साल की मनभावती का भी यह दूसरा व‍िवाह था. पहले पति से उसके 2 बच्चे हैं. घटना के बाद से मनभावती का रो-रोकर बुरा हाल है.

