यूपी के 6 जिलों के CMO बदले; डॉ. राधा बल्लभ को मथुरा तो डॉ. दीपा सिंह को मिली रामपुर की जिम्मेदारी, देखिए लिस्ट

विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने जारी किया पत्र, कहा- मुख्य चिकित्सा अधिकारी नई जगहों पर जल्द संभालें पदभार.

यूपी में सीएमओ के ट्रांसफर.
यूपी में सीएमओ के ट्रांसफर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : सूबे के स्वास्थ्य महकमे में उथल-पुथल का दौर चल रहा है. सोमवार को 6 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. इसमें सुल्तानपुर, संतकबीरनगर, बागपत, महाराजगंज, जालौन और आगरा के सीएमओ शामिल हैं. शासन की ओर से इन्हें नवीन तैनाती दी गई है. जल्द ही पदभार ग्रहण करने के लिए बोला गया है. विशेष सचिव की ओर से इसे लेकर पत्र जारी किया गया है.

सुलतानपुर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ACMO) डॉ. राधा बल्लभ को मथुरा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) बनाया गया है. इसके अलावा संत कबीर नगर जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवनाथ पांडे को हरदोई का सीएमओ बनाया गया है.

इसी कड़ी में बागपत की अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह को रामपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महाराजगंज के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद को एटा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन के जिला महिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. ननकू राम को आजमगढ़ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आगरा जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर चंद्र प्रकाश को कुशीनगर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है.

विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र.
विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र.

तबादले को लेकर विशेष सचिव आर्यका अखौरी की ओर से सोमवार को पत्र जारी किया गया. उन्होंने नई तैनाती स्थल पर जाकर कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी जानकारी शासन को देने के निर्देश दिए हैं.

वहीं इससे पहले अप्रैल में भी करीब नौ जिलों के चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया था. यह स्थानांतरण आदेश दो बार में जारी किया गया था. पहले आदेश में प्रदेश के तीन जिलों के चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया था. इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनाती मिली थी. वहीं दूसरे आदेश में छह चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया था. इनमें डॉ. विजयपति द्विवेदी, डॉ. सुरेश पटारिया, डॉ. ओमप्रकाश आदि शामिल थे.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी का फरमान; 13 पीसीएस अफसरों का तबादला, तुरंत चार्ज लेने को कहा

