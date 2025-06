ETV Bharat / state

4 दोस्तों का गजब याराना; दोस्त का जन्मदिन ऐसे मनाने की खाई कसम, पाई-पाई जोड़कर किया ये बड़ा काम, जानिए - MAA VINDHYAVASINI DECORATED NOTES

मां विंध्यवासिनी के दरबार में 4 दोस्तों का नमन. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 12, 2025 at 7:54 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 10:03 AM IST 3 Min Read

मिर्जापुरः अभी तक आपने सच्ची दोस्ती के बहुत से किस्से और कहानी सुने होंगे. एक ऐसी ही कहानी सामने आई है मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दरबार से. यहां चार दोस्तों ने अपने एक दोस्त का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया. अपने दोस्त के प्रति समर्पण और प्रेम की यह अनोखी मिसाल है. इन दोस्तों की यह कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है.





ये है 4 दोस्तों की कहानीः अभिषेक पांडेय, शिवम त्रिपाठी उर्फ मोनू त्रिपाठी, अनमोल दुबे और अनमोल त्रिपाठी आपस में गहरे दोस्त हैं. सभी एक दूसरे को बेहद प्रेम करते हैं. साथ में उठना-बैठना, खाना-पीना और एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना इन दोस्तों की खूबी है. एक बार इन दोस्तों ने शिवम का जन्मदिन खास अंदाज में मनाने को लेकर चर्चा की. बातों ही बातों में दोस्तों ने तय किया कि वे शिवम के जन्मदिन पर मां विंध्यवासिनी का नए नोटों से शृंगार कराएंगे. इसके बाद चारों ने मिलकर पैसे का इंतजाम करने के लिए ठानी. बीच में ये समस्या आईः दोस्त अभिषेक पांडेय ने बताया कि शिवम का जन्मदिन मनाने के लिए सभी दोस्तों ने मिलकर पैसे जोड़ने शुरू कर दिए. 10,20, 50 और 100 जो भी पैसा बचता था वे उसके जन्मदिन के लिए जोड़ते रहे. अभिषेक ने बताया कि बीच में काफी समस्या आई और हम शिवम के जन्मदिन के लिए पैसे नहीं जोड़ पाए. इसके बावजूद हमने हार नहीं मानी. हमने तय किया कि हर हाल में शिवम के जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ने है. जैसे-जैसे शिवम का जन्मदिन (11 जून) पास आ रहा था, वैसे-वैसे हमने और तेजी से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए. मां विंध्यवासिनी के दरबार में 4 दोस्तों का नमन. (etv bharat)

