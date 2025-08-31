ETV Bharat / state

यूपी के दो सीनियर IPS अफसर रिटायर, एक ने बैंक की नौकरी छोड़ी थी, एक को मिल चुका राष्ट्रपति पदक - UP IPS NEWS

30 अगस्त को दोनों वरिष्ठ अफसरों को डीजीपी राजीव कृष्ण ने सम्मानित कर विदाई दी.

2 senior up ips officers retired n ravinder hirdesh kumar one left bank job one got president medal
डॉ. एन रविंदर और हृदेश कुमार 30 अगस्त को हुए रिटायर. (up police media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read

लखनऊः 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दो सीनियर आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए. रिटायर हुए अधिकारियों में डीजीपी राजीव कृष्ण के जीएसओ एडीजी डा. एन रविंदर और डीआईजी ईओडब्ल्यू हृदेश कुमार शामिल है. दोनों अधिकारियों को शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह में डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया. इस मौके पर एडीजी तकनीकी सेवायें नवीन अरोरा, एडीजी पीएसी आरके स्वर्णकार ने दोनों अधिकारियों के सेवाकाल से जुड़े संस्मरण साझा किया.


तीन वर्ष चार माह तक रहे डीजीपी के जीएसओः तेलंगाना के वारंगल निवासी डॉ. एन रविंदर 1996 बैच में आईपीएस में चयनित हुए थे. गाजियाबाद, अंबेडकरनगर, बस्ती, बलरामपुर, गाजीपुर, चित्रकूट, खीरी, कानपुर देहात, उन्नाव में एसपी, बदायूं, एसआईटी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अभिसूचना लखनऊ, सतर्कता अधिष्ठान में एसएसपी रह चुके हैं. 2011 में डीआईजी और 2014 में आईजी के पद पर पदोन्नत हुए.

2021 में एडीजी के पद पर पदोन्नत हुए. इसके बाद पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टॉफ आफिसर के पद पर 3 वर्ष 4 माह तक सेवा दी. इसी दौरान उनको सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ का एडीजी बनाया गया था. 31 अगस्त को वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं. 2013 में पुलिस पदक, 2020 में डीजी कमोडेशन डिस्क सिल्वर, 2021 में गोल्ड, 2023 में राष्ट्रपति का पुलिस पदक और डीजी कमोडेशन डिस्क प्लेटिनम पदक उन्हें दिया गया था.

2 senior up ips officers retired n ravinder hirdesh kumar one left bank job one got president medal
यूपी के दो सीनियर IPS अफसर रिटायर. (up police media cell.)

बैंक की नौकरी छोड़ बने पुलिस ऑफिसरः मेरठ निवासी हृदेश कुमार ने 1985 में बैंक में नौकरी शुरू की. इसके बाद बिक्री कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ. 1994 में प्रांतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ. वह मुरादाबाद, ज्योतिबा फूलेनगर, बदायूं, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, फतेहगढ़, सतर्कता सेक्टर में तैनात रहे. 2006 में एएसपी बने. 2020 में वह आईपीएस के पद पर पदोन्नत किये गए. इसके बाद एसपी ग्रामीण लखनऊ, डीसीपी लखनऊ, डीसीपी वाराणसी में तैनात रहे. 2025 में डीआईजी के पद पर पदोन्नत हुए. इसके बाद उनकी तैनाती आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में हुई. हृदेश कुमार को 2023 में पुलिस महानिदेशक का सिल्वर पदक दिया गया.

