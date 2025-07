ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले के 114 नामी बदमाश घर छोड़कर भाग गए, आखिर क्या है वजह? जानिए - UP POLICE ACTION FEAR

यूपी के इस जिले के 114 नामी बदमाश घर छोड़ भाग गए. ( etv bharat )

उन्नावः अब इसे यूपी पुलिस की सख्ती या फिर हॉफ एनकाउंटर का खौफ कहें या कुछ और एक जिले से एक दो नहीं बल्कि पूरे 114 नामी बदमाश लापता हो गए हैं. इतनी बड़ी तादाद में हिस्ट्रीशीटरों के लापता होने से पुलिस भी हैरान हैं. फिलहाल पुलिस इन लापता हिस्ट्रीशीटरों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने चलाया था सत्यापन अभियानः दरअसल जनपद में किसान नेता विनोद कश्यप की 24 जनवरी 2024 को गंगा घाट पर हुई हत्या के बाद उत्पन्न हालातों से सबक लेते हुए पुलिस ने जिलेभर के हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन का व्यापक अभियान चलाया है. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में किसी बड़ी आपराधिक घटना से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें और अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा सके. यूपी पुलिस तलाश में जुटी. (etv bharat)

