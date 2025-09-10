ETV Bharat / state

थानेदार मामले को करवा रहा था मैनेज, ऑडियो हुआ वायरल, एसपी ने किया निलंबित

पलामू: जिले के उंटारी रोड थानेदार पर एक मामले को मैनेज करवाने का आरोप लगा है. मैनेज संबंधी बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ. इसके बाद थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने थाना प्रभारी प्रदीप दुबे को निलंबित कर दिया है. पांकी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष गिरी को नए थानेदार बनाया गया है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने निलंबन की पुष्टि की है.

दरअसल, उंटारी रोड थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले दो पक्षो के बीच मारपीट हुई थी. मारपीट के बाद पूरे मामले में शिकायत पुलिस तक पहुंची थी. आरोप है कि थानेदार ने दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास किया था और एक पक्ष को दूसरे पक्ष को 50 हजार रुपए देने को कहा था. इससे संबंधित एक पक्ष एवं थानेदार की ऑडियो वायरल हो गई थी. पूरे मामले में बिश्रामपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था.

एसडीपीओ ने मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा किया था. इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानेदार प्रदीप दुबे को निलंबित कर दिया है. 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर संतोष गिरी को उंटारी रोड का नया थानेदार बनाया गया है. उतरी रोड नक्सल अफेक्टेड एरिया माना जाता है और यह गढ़वा से सटा हुआ है.