आजादी के वो गुमनाम सितारे, जिन्हें आज तक नहीं मिल सका सम्मान - UNSUNG STARS OF INDEPENDENCE

छत्तीसगढ़ में आज भी कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें उचित सम्मान अब तक नहीं मिल सका है.

INDEPENDENCE DAY 2025
छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 12:14 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 2:25 PM IST

सरगुजा: छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग जिसका आजादी की लड़ाई (Indian Independence history) में बेहद अहम योगदान है. यहां की कई ऐसी महान विभूतियां रही. जिन्होंने आजाद भारत के सपने को साकार किया. उसके बाद वे सरगुजा में बस गए. आज 75 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है. आज तक इन स्वतंत्रता सेनानियों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली. इन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज भी उस सम्मान की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

फ्रीडम फाइटर भगवत प्रसाद जायसवाल की कहानी: सरगुजा को कर्मभूमि बनाने वाले ऐसे ही फ्रीडम फाइटर हैं भगवत प्रसाद जायसवाल. जिन्होंने जन्म तो बिहार में लिया लेकिन बिहार से लेकर सरगुजा तक उन्होंने आजादी की अलख जगाई. भगवत प्रसाद जायसवाल के वंशज अविनाश जायसवाल कहते हैं कि भगवत प्रसाद जायसवाल मूलतः ग्राम देढ्वा, थाना चांद बिहार के रहने वाले थे. वो वहां क्रांतिकारी दल का हिस्सा हुआ करते थे, वो इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे कि अंग्रेजों ने उनको जान से मारने का फरमान जारी कर दिया.

छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

भगवत प्रसाद जायसवाल ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए: भगवत प्रसाद जायसवाल के वंशज अविनाश जायसवाल ने बताया कि भगवत प्रसाद जायसवाल ने अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थाने में थानेदार को कुर्सी से बांधकर उनकी मूछों में आग लगा दिया और पूरे थाने में भी आग लगाकर हथियार को लूट लिया. उसके बाद वहां से भागकर वो तत्कालीन सरगुजा जिला आ गये थे. यहां के सूरजपुर में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया. उसके बाद वे जमींदार भैया बहादुर सिंह से वहां की गौटियाई लिए.

फ्रीडम फाइटर भगवत प्रसाद जायसवाल (ETV BHARAT)

आजादी के बाद इस सपूत को भुला दिया गया. बिहार से लेकर सरगुजा तक भगवत प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को मजबूत किया. उसके बाद भी उन्हें आज तक सरकार ने सम्मान नहीं दिया और न ही उन्हें याद किया-अविनाश जायसवाल, फ्रीडम फाइटर भगवत प्रसाद जायसवाल के वंशज

आजाद हिंद फौज के सिपाही भी मोहताज: सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फ़ौज के सिपाही भी सरगुजा में रहे लेकिन इनका परिवार भी उपेक्षा का शिकार है, आजाद हिन्द फ़ौज के सिपाही रहे स्वर्गीय नयन सिंह ठाकुर की बुजुर्ग पत्नी दया सिंह जो आज काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं. उन्होंने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड तब के उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में यहां आकर बसे थे. यहीं से उनके पति नयन सिंह ठाकुर आजाद हिंद फौज में शामिल हुए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे. पहले तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उन्हें अपने पति को लेकर शासन की तरफ से आमंत्रण पत्र आता था. लेकिन अब सब भूल चुके हैं.

हमें ना जमीन मिली, ना ही कोई सम्मान मिला. तहसीलदार बोलते हैं जिनको जमीन मिल गई उनको मिल गई. अब जमीन ही नहीं है. ऐसे में हमारा क्या होगा- दया सिंह, आजाद हिंद फौज के सिपाही नयन सिंह ठाकुर की पत्नी

आजाद हिंद फौज के सिपाही नयन सिंह ठाकुर की पत्नी (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं इतिहास के जानकार और शोधकर्ता?: स्वतंत्रता सेनानियों की खोज करने वाले सरगुजा के साहित्यकार अजय कुमार चतुर्वेदी से ईटीवी भारत ने बात की. उन्होंने बताया कि जब देश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि ऐसे परिवारों की खोज की जाए जो स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल थे, इस दौरान सरगुजा संभाग के 6 जिले से 40 स्वतंत्रता सेनानी का परिवार खोज कर लाया. इनमे से करीब 35-36 नाम तो शासन के गजेटियर में है लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको सम्मान नहीं मिल पाया है.

ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के घर में आज भी वो दस्तावेज मिलते हैं. जिनको देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आजादी के आन्दोलन में शामिल थे, लेकिन इनके परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं की उनको स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान मिल जाए- अजय कुमार चतुर्वेदी, सरगुजा के इतिहासकार और साहित्यकार

आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कई ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्हें असल में सम्मान की आस है. अगर इनके परिवार और वशंज के रहते इन्हें ये सम्मान मिल जाए तो सही मायने में आजादी का अमृत महोत्सव सफल होगा.

TAGGED:

STARS OF INDEPENDENCE IN CGFREEDOM FIGHTERछत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानीINDEPENDENCE DAY 2025UNSUNG STARS OF INDEPENDENCE

