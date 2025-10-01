ETV Bharat / state

नीट में चयन नहीं हुआ तो सीकर से कोटा जान देने पहुंचा स्टूडेंट, समय रहते पुलिस ने बचाया

जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर भीमगंज मंडी पुलिस ने छात्र को रेलवे ट्रेक से किया दस्तयाब.

Kota Police
कोटा पुलिस कार्यालय (ETV Bharat Kota (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: सीकर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्र के कोटा आकर आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. परिजनों ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके चलते समय रहते छात्र को तलाश लिया गया. छात्र की लोकेशन कोटा जंक्शन के आसपास आई. इस पर भीमगंज मंडी थाना पुलिस में उसे ट्रेक के पास तलाश लिया और काउंसलिंग कराई. इसमें नीट यूजी से मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने के कारण तनाव में होने की बात सामने आई है. छात्र के परिजन कोटा पहुंच गए.

सीकर से कोटा आया छात्र: कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल पर मंगलवार सुबह सूचना मिली कि सीकर से नीट की तैयारी कर रहा छात्र घर से आत्महत्या की बात कहकर निकला है. छात्र का मोबाइल कुछ मिनट पहले ही चालू हुआ. लोकेशन कोटा जंक्शन के आसपास आई. सूचना पर अभय कमांड सेंटर कोटा के वायरलेस ऑपरेटर नईम अहमद ने युवक के कपड़े, चप्पल और हुलिया की जानकारी ली और इसे भीमगंज मंडी पुलिस से साझा किया.

पुलिस ने समय रहते बचाया: भीमगंज पुलिस छात्र की पड़ताल कर रेलवे ट्रेक के पास पहुंची, जहां लड़का मिला. पूछताछ में सीकर से आया छात्र ही निकला, पुलिस ने उसे दस्तयाब किया. काउंसलिंग में सामने आया है कि नीट यूजी में चयन नहीं होने से वह काफी तनाव में था. इसी बात से नाराज होकर वह कोटा आया था. एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि समय रहते छात्र का रेस्क्यू नहीं किया जाता तो अनहोनी हो सकती थी.

