नीट में चयन नहीं हुआ तो सीकर से कोटा जान देने पहुंचा स्टूडेंट, समय रहते पुलिस ने बचाया

कोटा: सीकर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्र के कोटा आकर आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. परिजनों ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके चलते समय रहते छात्र को तलाश लिया गया. छात्र की लोकेशन कोटा जंक्शन के आसपास आई. इस पर भीमगंज मंडी थाना पुलिस में उसे ट्रेक के पास तलाश लिया और काउंसलिंग कराई. इसमें नीट यूजी से मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने के कारण तनाव में होने की बात सामने आई है. छात्र के परिजन कोटा पहुंच गए.

सीकर से कोटा आया छात्र: कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल पर मंगलवार सुबह सूचना मिली कि सीकर से नीट की तैयारी कर रहा छात्र घर से आत्महत्या की बात कहकर निकला है. छात्र का मोबाइल कुछ मिनट पहले ही चालू हुआ. लोकेशन कोटा जंक्शन के आसपास आई. सूचना पर अभय कमांड सेंटर कोटा के वायरलेस ऑपरेटर नईम अहमद ने युवक के कपड़े, चप्पल और हुलिया की जानकारी ली और इसे भीमगंज मंडी पुलिस से साझा किया.