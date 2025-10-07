ETV Bharat / state

भरतपुर-धौलपुर में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की चिंता, संकट में सरसों की बुवाई

खेत सूखने से पहले फिर बरसा पानी: गांव सांतरुक के किसान मनोज कुंतल का कहना है कि मानसून की आखिरी बरसात के बाद खेत अभी पूरी तरह सूखे भी नहीं थे कि अक्टूबर में बेमौसम बारिश ने फिर खेतों को भिगो दिया. इससे जुताई और बुवाई की तैयारी प्रभावित हुई. जिन किसानों ने सरसों के लिए जुताई कर रखी थी, उनके खेतों में पानी भर गया. किसान कुंतल ने बताया कि हमने पिछले सप्ताह खेत तैयार किए ताकि इस हफ्ते सरसों की बुवाई शुरू कर दें, लेकिन सोमवार दिनभर तेज बरसात से खेतों में दोबारा पानी भर गया. अगर दो-तीन दिन में धूप नहीं निकली तो बुवाई एक हफ्ते टल सकती है. पहले ही देर हो रही है, अब यह बरसात और नुकसान करेगी.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि जिले में सोमवार और मंगलवार को बरसात दर्ज की गई. फिलहाल यह बरसात हल्की से मध्यम श्रेणी की है. इससे मिट्टी में अतिरिक्त नमी बनी है. अगले कुछ दिन में फिर बारिश होती है तो बुवाई में देरी और नुकसान की आशंका है. किसान बरसात रुकने के बाद ही बीज डालें. खेतों की नमी का संतुलन जांच लें.

भरतपुर: जिले में मौसम ने अचानक करवट ली. सोमवार दिनभर तेज बारिश हुई तो मंगलवार सुबह भी रिमझिम ने भिगोया. बेमौसम बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई. खेतों में दोबारा नमी बढ़ने से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई. जिले में रबी की बुवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन किसान खेतों में उतर नहीं पा रहे. ऐसे में फसलों की बुवाई पर संकट खड़ा हो गया.

बुवाई पर पड़ सकता असर: जिले के अधिकांश इलाकों में किसान सरसों, चना और गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन खेतों में अधिक नमी के कारण बीज खराब होने का खतरा है. इसलिए किसान अभी बीज डालने से बच रहे हैं. इस समय बरसात से तत्काल बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन यह क्रम जारी रहा तो बुवाई पर असर पड़ सकता है.

मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की बरसात दर्ज की गई. भरतपुर में मंगलवार शाम तक बादल छाए रहेंगे. तापमान में हल्की गिरावट आई. हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई.

धौलपुर में बारिश का बिगाड़ा: धौलपुर में जून से शुरू बारिश थमने का नाम नहीं ले रही. खरीफ की फसल इस बार बुरी तरह प्रभावित हुई है. अब रबी पर भी संकट दिख रहा है. किसानों ने बताया इस बार बाजारा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग,मोठ, मूंगफली, गन्ना सभी की फसलों में नुकसान हुआ. जिनकी फसल बच गई थी, वह अब फसल कटाई और लावणी का काम कर रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर और 7 अक्टूबर को सुबह से शुरू बारिश ने बिगाड़ा किया.खरीफ की कटी फसलें खेतों में पड़ी है.किसान मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं. लगातार बारिश से फसल सड़ने की स्थिति में पहुंच गई. जिले में रबी में सरसों और आलू की बुवाई शारदीय नवरात्र से शुरू होती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाई.

किसान विनीत कुमार शर्मा ने कहा कि महंगे खाद बीज एवं डीएपी खरीद कर सरसों की बुवाई की लेकिन लगातार बारिश से अंकुरित होने से पूर्व सरसों और आलू की फसल बर्बाद हो गई. वहीं किसान सांवलिया राम कुशवाहा ने बताया कि फसल बर्बाद होने के साथ चारा भी नष्ट हो गया. खेतों में अभी दो से तीन फीट पानी भरा है. हरा चारा खेतों में सड़ चुका. किसानों के पास आजीविका का दूसरा जरिया मवेशी पालन होता है. चारा बर्बाद होने से उस पर भी संकट आ गया.