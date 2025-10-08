ETV Bharat / state

उन्नाव की ऐतिहासिक रामलीला ; दशहरे के पांच दिन बाद हुआ रावण दहन, पढ़ें क्यों है परंपरा

रामलीला मैदान में आयोजित जिले की 153वीं ऐतिहासिक रामलीला के अंतिम दिन मंगलवार को रावण दहन किया गया.

उन्नाव में रावण दहन.
उन्नाव में रावण दहन. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 9:32 AM IST

उन्नाव : रामलीला मैदान में आयोजित जिले की 153वीं ऐतिहासिक रामलीला के अंतिम दिन मंगलवार को रावण दहन किया गया. यहां दशहरे के पांच दिन बाद रावण दहन की परंपरा है. रावण दहन के मौके पर क्षेत्र के कई गांवों के लोग शामिल रहे. इस मौके पर सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी गौरांग राठी और सीओ सिटी दीपक यादव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

उन्नाव की ऐतिहासिक रामलीला. (Video Credit : ETV Bharat)

रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय राठी ने बताया कि रावण दहन के साथ ही स्थानीय मेला भी शुरू हो गया. मेला परिसर झूले, दुकानों और रोशनी से गुलजार है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हमें बहुत हर्ष है कि तमाम परेशानियों और बारिश की बाधाओं के बावजूद रावण दहन परंपरा सकुशल संपन्न हुई. आज रामायण के रचयिता वाल्मीकि की जयंती भी है. यह दुर्लभ संयोग है जो कभी कभी ही आता है.

दशहरे के पांचवे दिन रावण दहन की परंपरा.
दशहरे के पांचवे दिन रावण दहन की परंपरा. (Photo Credit : ETV Bharat)

संजय राठी के अनुसार इस बार बारिश पानी की वजह से रावण के पुतले में कई बदलाव करने पड़े. रामलीला मैदान में पानी भरा होने से रावण के अलावा मेघनाद, कुंभकरण के पुतले बनाने और आयोजन में काफी दिक्कतें आईं. मैदान में पानी भरा होने से दुकानें भी कम लगीं. हालांकि तमाम दुश्वारियों के बावजूद उत्साह और उल्लास के साथ दशहरा और रावण दहन कार्यक्रम सफल रहा. आयोजन में बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए और अपनी जरूरत की चीजों की खरीदारी की.

RAMLILA IN UNNAORAVANA DAHANRAMLILA GROUND OF UNNAOHISTORIC RAMLILA UNNAORAVANA DAHAN IN UNNAO

