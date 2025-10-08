ETV Bharat / state

उन्नाव की ऐतिहासिक रामलीला ; दशहरे के पांच दिन बाद हुआ रावण दहन, पढ़ें क्यों है परंपरा

उन्नाव : रामलीला मैदान में आयोजित जिले की 153वीं ऐतिहासिक रामलीला के अंतिम दिन मंगलवार को रावण दहन किया गया. यहां दशहरे के पांच दिन बाद रावण दहन की परंपरा है. रावण दहन के मौके पर क्षेत्र के कई गांवों के लोग शामिल रहे. इस मौके पर सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी गौरांग राठी और सीओ सिटी दीपक यादव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

उन्नाव की ऐतिहासिक रामलीला. (Video Credit : ETV Bharat)

रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय राठी ने बताया कि रावण दहन के साथ ही स्थानीय मेला भी शुरू हो गया. मेला परिसर झूले, दुकानों और रोशनी से गुलजार है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हमें बहुत हर्ष है कि तमाम परेशानियों और बारिश की बाधाओं के बावजूद रावण दहन परंपरा सकुशल संपन्न हुई. आज रामायण के रचयिता वाल्मीकि की जयंती भी है. यह दुर्लभ संयोग है जो कभी कभी ही आता है.