उन्नावः सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर मोहल्ले में गुरुवार देर रात पति ने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मोहल्ले के लोगों के मुताबिक नूर आलम की शादी पहले रमजानों नाम की महिला से हुई थी, लेकिन रमजानों की मानसिक स्थिति ठीक न रहने के कारण तलाक हो गया था. नूर आलम पड़ोसी नौशाद के घर आना-जाना था. नौशाद का बेटा युसूफ उससे एसी रिपेयरिंग सीखने आता था. इसी बहाने नूर आलम का नौशाद के घर आना-जाना बढ़ा.
इस दौरान नौशाद की पत्नी और नूर आलम के बीच नज़दीकियां बढ़ गई. हालात ऐसे बने कि इरफाना ने नौशाद को तलाक दे दिया और नूर आलम के साथ पत्नी बनकर रहने लगी. इरफाना के तीन बच्चे अपने पिता नौशाद के पास ही रह गए. पड़ोस में घर होने के कारण दोनों परिवारों के बीच आए दिन तनातनी बनी रहती थी.
हत्यारोपी नौशाद ने पुलिस को बताया कि नूर आलम अक्सर ताने मारता और ताने कसता था, जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ जाती थी. तीन साल तक बदले की आग में जलता रहा. उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे नूर आलम घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था. तभी नौशाद हाथ में चाकू लेकर वहां पहुंचा और नूर आलम की गर्दन और पेट पर वार कर दिया. अचानक हुए हमले से नूर आलम चीख पड़ा. वह मौके से फरार हो गया.
खून से लथपथ नूर आलम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से गर्दन पर वार का खुलासा हुआ. कोतवाल अजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है. उसे जेल भेजा जा रहा है।
उन्नाव में पड़ोसी संग रहने लगी पत्नी, गुस्साए पति ने प्रेमी को मार डाला
सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर मोहल्ले में वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2025 at 9:32 AM IST
