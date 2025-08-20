उन्नाव : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंजमुरादाबाद कस्बे में मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन परिवारों की खुशियां छिन गईं. हरदोई-उन्नाव मार्ग पर मरी कंपनी के पास सामने से आ रहे डंपर और केमिकल से लदे डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई. धू-धू कर जलते वाहनों में फंसे लोगों में तीन की मौके पर ही मौत हो गई. एक वाहन के परिचालक की किसी तरह जान बच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई और शवों को बाहर निकलवाया.

बताया जा रहा कि मुज़फ्फरनगर से कानपुर के लिए केमिकल लेकर जा रहा डीसीएम गंजमुरादाबाद की मरी कंपनी के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे डंपर में भिड़ गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए और कुछ ही पलों में उनमें आग भड़क उठी. हादसे में डीसीएम में लदा केमिकल बिखरने से आग क्षण भर में ही विकराल हो गई. दोनों गाड़ियों में फंसे चालक बाहर नहीं निकल सके.

दुर्घटना में डीसीएम चालक महिपाल निवासी अलीगढ़, डंपर चालक पवन और खलासी सुमित निवासी हरदोई की जलकर मौत हो गई. इस दौरान डीसीएम परिचालक सोनू समय रहते वाहन से कूद गया. सोनू ने चालक साथी महिपाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के आगे उसका कोई बस नहीं चला. चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग का विकराल रूप देख किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई. ग्रामीणों की सूचना पर बांगरमऊ पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और शवों को बाहर निकाला. सीओ बांगरमऊ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसकी जांच की जा रही है. दुर्घटना के बाद हरदोई-उन्नाव मार्ग पर लंबा जाम लग गया था. जले हुए वाहनों को सड़क मार्ग से हटवा कर आवागमन सुचारू करा दिया गया है.

