ETV Bharat / state

उन्नाव में भीषण हादसा ; केमिकल लदे डीसीएम और डंपर में भिड़ंत के बाद भड़की आग, तीन लोग जिंदा जले - UNNAO ACCIDENT

बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंजमुरादाबाद कस्बे में मरी कंपनी के पास मंगलवार देर रात हुई दुर्घटना.

उन्नाव में भीषण हादसा
उन्नाव में भीषण हादसा (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 10:52 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read

उन्नाव : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंजमुरादाबाद कस्बे में मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन परिवारों की खुशियां छिन गईं. हरदोई-उन्नाव मार्ग पर मरी कंपनी के पास सामने से आ रहे डंपर और केमिकल से लदे डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई. धू-धू कर जलते वाहनों में फंसे लोगों में तीन की मौके पर ही मौत हो गई. एक वाहन के परिचालक की किसी तरह जान बच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई और शवों को बाहर निकलवाया.

उन्नाव में भीषण हादसा. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि मुज़फ्फरनगर से कानपुर के लिए केमिकल लेकर जा रहा डीसीएम गंजमुरादाबाद की मरी कंपनी के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे डंपर में भिड़ गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए और कुछ ही पलों में उनमें आग भड़क उठी. हादसे में डीसीएम में लदा केमिकल बिखरने से आग क्षण भर में ही विकराल हो गई. दोनों गाड़ियों में फंसे चालक बाहर नहीं निकल सके.

दुर्घटना में डीसीएम चालक महिपाल निवासी अलीगढ़, डंपर चालक पवन और खलासी सुमित निवासी हरदोई की जलकर मौत हो गई. इस दौरान डीसीएम परिचालक सोनू समय रहते वाहन से कूद गया. सोनू ने चालक साथी महिपाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के आगे उसका कोई बस नहीं चला. चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग का विकराल रूप देख किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई. ग्रामीणों की सूचना पर बांगरमऊ पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और शवों को बाहर निकाला. सीओ बांगरमऊ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसकी जांच की जा रही है. दुर्घटना के बाद हरदोई-उन्नाव मार्ग पर लंबा जाम लग गया था. जले हुए वाहनों को सड़क मार्ग से हटवा कर आवागमन सुचारू करा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : दुखद : सड़क दुर्घटना में राइस मिल मालिक की पुत्रवधू की मौत, पुत्र की हालत गंभीर, मासूम पोता भी जख्मी

यह भी पढ़ें : आगरा में भीषण हादसा ; आम लदा पिकअप पलटने से चालक समेत 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

उन्नाव : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंजमुरादाबाद कस्बे में मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन परिवारों की खुशियां छिन गईं. हरदोई-उन्नाव मार्ग पर मरी कंपनी के पास सामने से आ रहे डंपर और केमिकल से लदे डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई. धू-धू कर जलते वाहनों में फंसे लोगों में तीन की मौके पर ही मौत हो गई. एक वाहन के परिचालक की किसी तरह जान बच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई और शवों को बाहर निकलवाया.

उन्नाव में भीषण हादसा. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि मुज़फ्फरनगर से कानपुर के लिए केमिकल लेकर जा रहा डीसीएम गंजमुरादाबाद की मरी कंपनी के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे डंपर में भिड़ गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए और कुछ ही पलों में उनमें आग भड़क उठी. हादसे में डीसीएम में लदा केमिकल बिखरने से आग क्षण भर में ही विकराल हो गई. दोनों गाड़ियों में फंसे चालक बाहर नहीं निकल सके.

दुर्घटना में डीसीएम चालक महिपाल निवासी अलीगढ़, डंपर चालक पवन और खलासी सुमित निवासी हरदोई की जलकर मौत हो गई. इस दौरान डीसीएम परिचालक सोनू समय रहते वाहन से कूद गया. सोनू ने चालक साथी महिपाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के आगे उसका कोई बस नहीं चला. चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग का विकराल रूप देख किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई. ग्रामीणों की सूचना पर बांगरमऊ पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और शवों को बाहर निकाला. सीओ बांगरमऊ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसकी जांच की जा रही है. दुर्घटना के बाद हरदोई-उन्नाव मार्ग पर लंबा जाम लग गया था. जले हुए वाहनों को सड़क मार्ग से हटवा कर आवागमन सुचारू करा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : दुखद : सड़क दुर्घटना में राइस मिल मालिक की पुत्रवधू की मौत, पुत्र की हालत गंभीर, मासूम पोता भी जख्मी

यह भी पढ़ें : आगरा में भीषण हादसा ; आम लदा पिकअप पलटने से चालक समेत 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

Last Updated : August 20, 2025 at 11:50 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UNNAO ACCIDENTHORRIBLE ACCIDENTTHREE PEOPLE BURNT ALIVEFIRE CAUSED BY VEHICLE COLLISIONUNNAO ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.