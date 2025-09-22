ETV Bharat / state

किशोरी की जघन्य हत्या; घर में मिला खून से लथपथ शव, चचेरे भाई समेत दो पर मुकदमा दर्ज

उन्नाव कोतवाली सदर क्षेत्र के गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ.

उन्नाव में किशोरी की हत्या.
उन्नाव में किशोरी की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 11:57 AM IST

उन्नाव : कोतवाली सदर क्षेत्र के एक गांव में रविवार को पारिवारिक विवाद में चचेरे भाई ने एक दोस्त के साथ मिलकर किशोरी की ईंट आदि से कूचकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी का खून से लथपथ शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है. वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में कई तरह के चर्चे हैं.





कोतवाली सदर क्षेत्र के रहने वाले शख्स के अनुसार वह अपनी बेटी (14) के साथ रहता है. रविवार को नामौजूदगी में पारिवारिक रंजिश के चलते भतीजे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसकी निर्मम तरीके हत्या कर दी. घर लौटने पर बेटी का शव खून से लथपथ हालात में मिला. किशोरी के पिता का कहना है कि बेटी की हत्या चचेरे और उसके दोस्त ने की है. दोनों आरोपियों का पहले घर आना जाना था. घरेलू विवाद के बाद दोनों ने आना बंद कर दिया था.


कोतवाली सदर इंचार्ज संजीव ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर हत्या की पुष्टि हुई है. हत्या के पीछे का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है. मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है.

