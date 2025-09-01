उन्नाव : गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा में रविवार देर रात दो पक्षों में विवाद के दौरान गोली चल गई. इसमें घटनास्थल पर मौजूद पड़ोसी के 10 साल के बेटे के सीने में गोली लग गई. आननफानन परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद गांव में तनाव का माहौल है. एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

जानकारी देते उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक भुकर. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गगनी खेड़ा की है. इस गोलीकांड की तह में तीन दिन पुराना विवाद है. बीते 28 अगस्त को गांव की महिला कुसुमकली पत्नी मनटानी ने अपनी पुत्री से छेड़खानी और परिजनों से मारपीट का आरोप लगाया था. इस मामले में थाना गंगा घाट में तहरीर दी गई थी. मुकदमा में अमित, राजकुमार, रामबाबू, छेदीलाल व कई अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ था. इसके बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ था.

बताया जा रहा कि 31 अगस्त की रात आरोपी पक्ष से जुड़े अशोक निषाद पुत्र हीरालाल ने मनटानी के घर पर पहुंचकर वाद-विवाद शुरू कर दिया. बात बढ़ने पर अशोक ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी. गोली वहां मौजूद गांव के अजीत पुत्र सोनू निषाद (10) को लग गई. गोली लगते ही बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा. आननफानन परिजन और ग्रामीण बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत से गांव में मातम पसर गया और घर में कोहराम मच गया. दूसरी ओर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने छेड़खानी मामले को हल्के में लिया और कोई एहतियात नहीं बरती. नतीजतन मासूम की जान चली गई.



उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक भुकर के अनुसार रविवार रात करीब 10:30 बजे सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों से लिखित तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की है. आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

