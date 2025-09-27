उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने मजदूरों को कुचला; 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर
बेहटा मुजावर थाना प्रभारी मुन्ना सिंह ने बताया कि हरियाणा नंबर की बेकाबू कार बैरियर लगाने का काम कर रहे श्रमिकों के बीच जा घुसी.
उन्नाव/कुशीनगर: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बैरियर लगा रहे मजदूरों को कुचल दिया. हादसे में 4 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है. दुर्घटना के बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. यह भीषण सड़क हादसा शनिवार सुबह बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है. वहीं, कुशीनगर में हुए सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत हुई है.
उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना प्रभारी मुन्ना सिंह ने बताया कि हरियाणा नंबर की एक कार बेकाबू होकर बैरियर लगाने का काम कर रहे श्रमिकों के बीच जा घुसी. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय ग्रामीणों और यूपीडा कर्मियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को औरास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
हादसे में मृत मजदूरों की पहचान लवकुश (40) पुत्र रामनाथ, राम किशोर (38) पुत्र गोकरन, मुकेश (45) पुत्र राधे और सरवन (35) पुत्र राजपाल के रूप में हुई है. सभी मृतक थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के रहने वाले हैं. घटना में गंभीर रूप से घायल कृष्णपाल (55) पुत्र श्रीराम और राकेश (40) पुत्र दिग्विजय को पुलिस ने तत्काल सीएचसी बांगरमऊ भेजा, जहां उनका इलाज जारी है.
ग्रामीणों ने किया चक्का जाम: हादसे में मृत और घायल श्रमिक आसपास के गांवों के ही बताए जा रहे हैं. दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम कर दिया. जाम लगने से कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया. ग्रमीणों को न्याय दिलाने और मुआवजे का भरोसा दिलाया गया.
गंभीर हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और यूपीडा के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. कार चालक की तलाश तेज कर दी गई है.
बेहटा मुजावर थाना इंचार्ज मुन्ना सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. ग्रामीण आक्रोशित हैं और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है.
कुशीनगर में में एक की मौत: कुशीनगर जिले के नेशनल हाइवे-28 पर हाटा थानाक्षेत्र में रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबिक 5 लोग घायल हैं. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना शनिवार सुबह करीब 5 बजे की है.
मृतक की पहचना फाजिलनगर ब्लॉक धनौजी कला गांव निवासी जयराम प्रजापति (30) के तौर पर हुई है. वह राजस्थान से कमाकर वापस लौट रहा था. मृतक के दो भाई थे. दो साल पहले बड़े भाई की मौत हो चुकी है. मृतक पर ही बुजुर्ग मां, भाई की पत्नी और दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी. सूचना पर परिवहन विभाग के एआर जयप्रकाश प्रधान हाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.
