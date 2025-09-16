ETV Bharat / state

उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से दो महिलाओं की मौत, दो युवक गंभीर

रोडवेज वर्कशॉप के पास सड़क पार कर रही थीं दोनों महिलाएं, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

unnao 2 women died two youths seriously injured road accident today latest
उन्नाव में सड़क हादसा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:48 AM IST

उन्नावः जनपद के दही थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सड़क हादसा हो गया. औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोडवेज वर्कशॉप के पास सड़क पार कर रही दो महिलाओं को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चपेट में आए बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की नाजुक हालत देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया.


जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के कटियां गांव निवासी ज्योति श्रीवास्तव (25) और एबी नगर निवासी रानी (40) दही थाना क्षेत्र स्थित चौधरी ओवरसीज फैक्ट्री में कार्यरत थीं. सोमवार देर रात दोनों महिलाएं ड्यूटी समाप्त होने के बाद उन्नाव शहर लौटने के लिए फैक्ट्री से निकलीं. बताया जाता है कि लखनऊ-कानपुर हाईवे पर औद्योगिक क्षेत्र दही में ऑटो पकड़ने के लिए सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया. इस दौरान डंपर ने वहां से गुजर रहे बाइक सवारों को भी टक्कर मार दी.



टक्कर इतनी भीषण थी कि ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं, रानी गंभीर रूप से घायल हो गई, इसी हादसे में शीतल गंज गांव निवासी 20 वर्षीय कृष्ण और 25 वर्षीय रमेश भी घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने तत्काल सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने ज्योति और रानी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दोनों युवकों को भर्ती किया. रमेश की हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घटना की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. दही थाना प्रभारी अवनीश सिंह ने बताया कि हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई है, जबकि दो युवक घायल हैं. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

अक्सर होते हैं हादसे: स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे पर अक्सर भारी वाहन तेज रफ्तार में गुजरते हैं और उचित यातायात नियंत्रण न होने के कारण हादसे होते रहते हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते यहां पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.


