ETV Bharat / state

बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी..प्रेमिका ने बेटे को दिया जन्म तो प्रेमी बोला-मैं हूं इसका बाप

नालंदा: बिहार के नालंदा में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है. जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यह मामला तब सामने आया जब एक अविवाहित लड़की ने बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका से शादी करने की इच्छा जताई. हालांकि दोनों पक्ष भी शादी के लिए राजी हो गए हैं.

तीन साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग: दरअसल, युवती का एक युवक के साथ तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमी दोनों पैर से दिव्यांग है और वह मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है. दुकान पर ही प्रेमी की पहचान उक्त युवती से हुई थी. पहली नजर में ही दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया.

युवती को अचानक पेट में हुआ दर्द: कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे बात मुलाकात में बदली और दोनों परिवार को बिना बताए चोरी-चोरी मिलने लगे. इसी बीच युवती गर्भवती हो गई. युवक की भाभी ने बताया कि गर्भवती होने की बात प्रेमिका के परिजनों को पता थी, लेकिन प्रेमी के परिजन इस बात से अनजान थे.

''मेरे देवर ने बताया कि मुझे बच्चा हुआ है तो हम शादी कर रहे हैं. लड़का-लड़की दोनों शादी के लिए तैयार हैं. ऐसे में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है. हम लोग भी शादी के लिए तैयार हैं''. -प्रेमी की भाभी