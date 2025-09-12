ETV Bharat / state

बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी..प्रेमिका ने बेटे को दिया जन्म तो प्रेमी बोला-मैं हूं इसका बाप

नालंदा मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ में एक अविवाहित ने बच्चे को जन्म दिया है. फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं.

मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 2:25 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है. जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यह मामला तब सामने आया जब एक अविवाहित लड़की ने बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका से शादी करने की इच्छा जताई. हालांकि दोनों पक्ष भी शादी के लिए राजी हो गए हैं.

तीन साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग: दरअसल, युवती का एक युवक के साथ तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमी दोनों पैर से दिव्यांग है और वह मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है. दुकान पर ही प्रेमी की पहचान उक्त युवती से हुई थी. पहली नजर में ही दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया.

युवती को अचानक पेट में हुआ दर्द: कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे बात मुलाकात में बदली और दोनों परिवार को बिना बताए चोरी-चोरी मिलने लगे. इसी बीच युवती गर्भवती हो गई. युवक की भाभी ने बताया कि गर्भवती होने की बात प्रेमिका के परिजनों को पता थी, लेकिन प्रेमी के परिजन इस बात से अनजान थे.

''मेरे देवर ने बताया कि मुझे बच्चा हुआ है तो हम शादी कर रहे हैं. लड़का-लड़की दोनों शादी के लिए तैयार हैं. ऐसे में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है. हम लोग भी शादी के लिए तैयार हैं''. -प्रेमी की भाभी

' प्रेमी बोला मैं हूं बच्चे का बाप': एक दिन युवती को पेट में अचानक दर्द हुआ तो परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए. अस्पताल पहुंचने पर युवती को भर्ती कराया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया. बच्चे के जन्म की सूचना मिलते ही युवती का प्रेमी अस्पताल पहुंचा और खुद को बच्चे का पिता बताने लगा.

''एक अविवाहित लड़की ने बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है. अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं. प्रसव के बाद युवती का प्रेमी शादी के लिए राजी हो गया है, जो खुशी की बात है''. -स्वास्थ्य कर्मी

