अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौत, एक घायल

झालावाड़ के डग में डोडी फंटा तिराहे पर एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई.

Police Station Dag
पुलिस थाना डग (ETV Bharat Jhalawar)
October 3, 2025 at 11:19 PM IST

झालावाड़: जिले के डग थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. डग नगर से लगभग तीन किलोमीटर दूर डोडी फंटा तिराहे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

डग थाना के एएसआई श्यामलाल ने बताया कि हादसे के समय तीन युवक एक ही बाइक पर सवार होकर झालावाड़ से डग लौट रहे थे. डग कस्बे के डग-भवानीमंडी मार्ग पर डोड़ी फंटा के पास अचानक अज्ञात वाहन व बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 30 वर्षीय सनी पुत्र बच्चू और मेहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपक ठाकुर (मामा) गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया है. यह अज्ञात वाहन सड़क निर्माण सामग्री के लिए काम में आने वाला बताया गया है.

वहीं पुलिस ने सनी और मेहुल के शवों को कब्जे में लिया. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया दिया है. स्थानीय पुलिस ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की ओर से इस मामले में जांच जारी है. घायल का अस्पताल में उपचार जारी है.

