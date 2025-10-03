ETV Bharat / state

अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौत, एक घायल

झालावाड़: जिले के डग थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. डग नगर से लगभग तीन किलोमीटर दूर डोडी फंटा तिराहे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

डग थाना के एएसआई श्यामलाल ने बताया कि हादसे के समय तीन युवक एक ही बाइक पर सवार होकर झालावाड़ से डग लौट रहे थे. डग कस्बे के डग-भवानीमंडी मार्ग पर डोड़ी फंटा के पास अचानक अज्ञात वाहन व बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 30 वर्षीय सनी पुत्र बच्चू और मेहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपक ठाकुर (मामा) गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया है. यह अज्ञात वाहन सड़क निर्माण सामग्री के लिए काम में आने वाला बताया गया है.