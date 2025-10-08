ETV Bharat / state

यूपी में डेवलप हो रहे 'गुमनाम' पर्यटन स्थल; 3 वर्षों में 161 करोड़ से बढ़ा ईको-टूरिज्म का दायरा

लखनऊः धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन में दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाला उत्तर प्रदेश अब ईको-पर्यटन का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते तीन वर्षों में प्रदेश का प्राकृतिक पर्यटन दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. जहां कभी सैलानी कुछ चुनिंदा स्थलों तक ही सीमित रहते थे, वहीं अब अल्पज्ञात स्थल भी पर्यटकों की पहली पसंद बन रहे हैं. प्रदेश सरकार 161 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि से यहां का विकास कर रही है.

पारंपरिक से नए स्थलों तक विस्तार: पहले पर्यटक मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर, बिजनौर और चित्रकूट जैसे जिलों में आते थे. अब ईको-टूरिज्म बोर्ड ने रायबरेली, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुज़फ्फरनगर, वाराणसी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बलिया, कुशीनगर, अयोध्या, ललितपुर, जालौन, संत कबीर नगर, प्रयागराज, बांदा, लखनऊ, उन्नाव, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे जिले, जहां ईको पर्यटन की अधिक संभावनाएं हैं, वहां पर्यटक सुविधाएं विकसित कर रहा हैं. इसमें कई परियोजनाएं पूरी भी चुकी हैं. इन स्थलों पर प्रवेश द्वार, वाच टावर, गज़ीबो, नेचर ट्रेल, टॉयलेट ब्लॉक, पानी पीने की सुविधा, कैफेटेरिया, कॉटेज, बच्चों के लिए झूले व पार्क, सहित अन्य संरचनाएँ तैयार की गई हैं, जिससे यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. सूर सरोवर पक्षी विहार (आगरा), रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र(फिरोजाबाद) और हाथीनाला बायोडायवर्सिटी पार्क (सोनभद्र) इसके प्रमुख उदाहरण हैं.

तीन वर्षों की स्वीकृत परियोजनाओं का बजट