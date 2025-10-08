यूपी में डेवलप हो रहे 'गुमनाम' पर्यटन स्थल; 3 वर्षों में 161 करोड़ से बढ़ा ईको-टूरिज्म का दायरा
वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक 72 करोड़ से अधिक का बजट हुआ खर्च.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 2:31 PM IST
लखनऊः धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन में दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाला उत्तर प्रदेश अब ईको-पर्यटन का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते तीन वर्षों में प्रदेश का प्राकृतिक पर्यटन दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. जहां कभी सैलानी कुछ चुनिंदा स्थलों तक ही सीमित रहते थे, वहीं अब अल्पज्ञात स्थल भी पर्यटकों की पहली पसंद बन रहे हैं. प्रदेश सरकार 161 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि से यहां का विकास कर रही है.
पारंपरिक से नए स्थलों तक विस्तार: पहले पर्यटक मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर, बिजनौर और चित्रकूट जैसे जिलों में आते थे. अब ईको-टूरिज्म बोर्ड ने रायबरेली, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुज़फ्फरनगर, वाराणसी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बलिया, कुशीनगर, अयोध्या, ललितपुर, जालौन, संत कबीर नगर, प्रयागराज, बांदा, लखनऊ, उन्नाव, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे जिले, जहां ईको पर्यटन की अधिक संभावनाएं हैं, वहां पर्यटक सुविधाएं विकसित कर रहा हैं. इसमें कई परियोजनाएं पूरी भी चुकी हैं. इन स्थलों पर प्रवेश द्वार, वाच टावर, गज़ीबो, नेचर ट्रेल, टॉयलेट ब्लॉक, पानी पीने की सुविधा, कैफेटेरिया, कॉटेज, बच्चों के लिए झूले व पार्क, सहित अन्य संरचनाएँ तैयार की गई हैं, जिससे यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. सूर सरोवर पक्षी विहार (आगरा), रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र(फिरोजाबाद) और हाथीनाला बायोडायवर्सिटी पार्क (सोनभद्र) इसके प्रमुख उदाहरण हैं.
तीन वर्षों की स्वीकृत परियोजनाओं का बजट
- वर्ष 22-23 : 21.04 करोड़
- वर्ष 23-24 : 68.56 करोड़
- वर्ष 24-25 : 72.30 करोड़
बोर्ड की सक्रिय भूमिका : ईको-पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया है. इसमें अनेकानेक विभागों को शामिल कर संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं.
प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने बताया कि प्रदेश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों के साथ-साथ उन जिलों में भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जहां संभावनाएं हैं, ताकि पर्यटकों को भ्रमण के लिए असीमित विकल्प मिलें और वे यहां से विशिष्ट अनुभव लेकर लौटें. वहीं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ईको-पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं.
मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के प्रयासों से प्रदेश में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश का बदला हुआ यह ईको-पर्यटन चेहरा न केवल प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है बल्कि प्रदेश को सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में भी नई पहचान दिला रहा है.
