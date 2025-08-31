ETV Bharat / state

विश्वविद्यालय वोकेशनल शिक्षक संघ की बैठक में भेदभाव के खिलाफ बुलंद की गई आवाज, आंदोलन की चेतावनी - UNIVERSITY VOCATIONAL TEACHERS

यूनिवर्सिटी वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन की बैठक में मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई.

Teachers Union Meeting in Ranchi
बैठक करते विश्वविद्यालय वोकेशनल शिक्षक संघ के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2025 at 5:24 PM IST

रांचीः विश्वविद्यालय वोकेशनल शिक्षक संघ के सदस्यों ने रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की.जिसमें शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में सरकार या विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल को फिर से ज्ञापन सौंपा जाएगा. यदि इसके बाद भी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो शिक्षक सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे.

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को कई बार लिखित ज्ञापन सौंपा गया. साथ ही राजभवन तक बार-बार गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हम वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हमें काम कराया जा रहा है.

जानकारी देते झारखंड वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष तौसीफ अली. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

बैठक में शिक्षकों ने बताया कि वे नियमित शिक्षकों के बराबर कार्य कर रहे हैं. पढ़ाई-लिखाई से लेकर परीक्षा संचालन तक सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं. इसके बावजूद उन्हें बराबरी की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. न तो मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, न छुट्टियां मिलती हैं और न ही उचित मानदेय दिया जाता है. शिक्षकों ने कहा कि जब उनसे काम और जिम्मेदारियां पूरी तरह ली जाती हैं, तो सुविधाएं भी समान मिलनी चाहिए. नियमित और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के बीच इस तरह का भेदभाव शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है.

विद्यार्थियों पर असर

शिक्षक संघ ने कहा कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी आज वोकेशनल कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं और इन्हीं कोर्स से सीधे नौकरियां भी मिल रही हैं. इसके बावजूद इन कोर्सों से जुड़े शिक्षकों की अनदेखी करना अन्याय है. उन्होंने कहा कि अगर शिक्षकों की स्थिति ही ठीक नहीं रहेगी तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी.

संघ से जुड़े शिक्षकों ने चेतावनी दी कि लगातार उपेक्षा के कारण शिक्षक अब आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हैं. यदि उनकी मांगों पर सरकार जल्द पहल नहीं करती है, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे

क्या हैं मुख्य मांगें

  • सभी वोकेशनल शिक्षकों का स्थायीकरण हो.
  • नियमित शिक्षकों की तर्ज पर मेडिकल, अवकाश और अन्य सुविधाएं मिले.
  • उचित और सम्मानजनक मानदेय मिले.
  • उच्च शिक्षा विभाग में नीति स्तर पर सुधार हो और समान अवसर मिले.

सरकार की जिम्मेदारी

शिक्षक संघ का कहना है कि वोकेशनल शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है. राज्य में हजारों विद्यार्थी इन कोर्सों से पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं. ऐसे में शिक्षकों की उपेक्षा करना न केवल उनके भविष्य के साथ अन्याय है, बल्कि विद्यार्थियों और राज्य के शिक्षा तंत्र के साथ भी खिलवाड़ है.

