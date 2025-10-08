ETV Bharat / state

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, उत्तराखंड में निकाली जाएगी एकता मार्च रैली

सभी 13 जिलों में एकता मार्च निकाले जाएंगे : कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आयोजनों के दूसरे चरण में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के सभी 13 जिलों में एकता मार्च निकाले जाएंगे. यह लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में होगा.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 31 अक्टूबर को होने वाले एकता मार्च के लिए मेरा भारत पोर्टल के माध्यम से फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है. यह प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है.

देहरादून: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उत्तराखंड में एकता मार्च रैली निकाली जाएगी. केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर इस दौरान अलग-अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है. इसी के संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी.

स्टैचू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की पद यात्रा होगी: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि दो चरणों के बाद चयनित लोगों को 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलने वाले तीसरे चरण में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. इस चरण में सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्म स्थल गुजरात के नडियाड से नर्मदा जिले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की पद यात्रा होगी.

सरकार ने ज्यादा संख्या में लोगों से हिस्सा लेने की अपील की: खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आयोजन में हिस्सा लेने की अपील की. इस अवसर पर विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, मेरा युवा भारत की उपनिदेशक मोनिका नामदार आदि उपस्थित रहे.

इस मौके पर विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में खेल और खेलों के विकास को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को व्यापक स्तर पर उचित मंच देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

वहीं प्रदेश के विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि राज्य में खेल अवस्थापना को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना है। इन प्रयासों से राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे.

