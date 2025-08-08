वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड स्थित सिरसा रामराय गांव में हर साल सावन के महीने में नाग पंचमी के बाद पड़ने वाले बुधवार को एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. गांव की महिलाएं माई दरबार के पास एकत्रित होकर कुल देवता की पूजा करती हैं. इस दौरान करीब 150 मिट्टी के चूल्हों पर गुड़ और गेहूं के आटे से विशेष रोट तैयार की जाती है, जिसे श्रद्धा के साथ देवी को अर्पित किया जाता है.

गुड़ और गेहूं से बनाता है प्रसाद: इस पूजा में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, जिसे 'रोट' कहा जाता है, गेहूं के आटे और गुड़ से तैयार किया जाता है. इसे देसी घी में तला जाता है, जो इसे और भी खास बनाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस प्रसाद को बनाने के लिए एक महीने पहले से मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जाते हैं. आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग कर इसे बनाया जाता है. ये सामुदायिक सहयोग और श्रद्धा का अनूठा उदाहरण है.

कुल देवता के पूजा की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

पूजा के बाद प्रसाद का विशेष वितरण: परंपरा के अनुसार, तैयार किए गए रोट को माई दरबार में चढ़ाने के बाद पूरे एक दिन तक देवी के समक्ष रखा जाता है. अगले दिन श्रद्धा के साथ महिलाएं इस प्रसाद को उतारती हैं और इसे गांव वालों व रिश्तेदारों में वितरित करती हैं. यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक मेलजोल को भी बढ़ावा देती है. ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे पूरे उत्साह के साथ निभाया जाता है.

"यहां का एक अनोखी परंपरा है और इसमें गांव के बाहर के लोग भी शामिल होते हैं. सभी एक साथ मिलजुलकर प्रसाद बनाते हैं. देखने में यह बहुत ही अच्छा लगता है. यहां 100 से ज्यादा चूल्हे एक साथ जलते हैं. जितने भी रिश्तेदार हैं, जो जानते हैं परंपरा को वह बाहर से आते हैं. इसमें शामिल होते और प्रसाद पाते हैं"- सुभाष चंद्र, स्थानीय

150 से ज्यादा महिलाएं एक साथ बनाती हैं प्रसाद (ETV Bharat)

दूर-दूर से लौटते हैं ग्रामीण: इस विशेष पूजा में शामिल होने के लिए गांव के वे लोग जो बिहार के बाहर सिलीगुड़ी, असम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पंजाब जैसे शहरों में रहते हैं, अपने गांव लौट आते हैं. इस आयोजन की तैयारियां दो दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, जिसमें पूरा परिवार एकजुट होकर हिस्सा लेता है. यह अवसर न केवल धार्मिक उत्सव का हिस्सा है, बल्कि ग्रामीणों के बीच आपसी मेलजोल को भी मजबूत करता है.

मिट्टी के नए चूल्हे पर खास प्रसाद (ETV Bharat)

महिलाओं का सहयोग और सामुदायिक एकता: रोट बनाने की प्रक्रिया में गांव की महिलाएं एक-दूसरे का सहयोग करती हैं. प्रत्येक घर की एक महिला सदस्य अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस काम को पूरा करती है. आम की सूखी लकड़ियों और मिट्टी के चूल्हों का उपयोग इस परंपरा को और भी खास बनाता है.

अनोखी कुल देवता पूजा (ETV Bharat)

परंपरा का धार्मिक और सामाजिक महत्व: सिरसा रामराय की यह परंपरा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखती है. स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पूजा उनके कुल देवता के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है. इसके साथ ही, यह अवसर ग्रामीणों को एक-दूसरे के करीब लाता है, जिससे सामुदायिक बंधन और मजबूत होता है. इस अनोखी परंपरा को देखने और इसमें शामिल होने के लिए हर साल लोग उत्साह के साथ अपने गांव लौटते हैं.

चूल्हे पर तैयार होता है रोट प्रसाद (ETV Bharat)

"घर के कुल देवता का पूजा है. एक ही जगह पर हम लोगों के देवता है. वो एक ही वह कमरे में हैं. गांव भर के लोग एक ही जगह पर पूजा करते हैं और प्रसाद भी एक ही जगह बनता है. प्रसाद मिट्टी के चूल्हा पर लकड़ी से बनाया जाता है. यहां पर एक हजार से ऊपर महिलाएं हैं"- स्थानीय

ये भी पढ़ें-

यहां राजा जनक ने शिवलिंग को किया था स्थापित, रामायण काल से जुड़ा हुआ है इस महादेव मंदिर का इतिहास

सपने में आए 'महाकाल' तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पर निकले सुधांशु, 21 महीनों से कर रहे पैदल यात्रा