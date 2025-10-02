ETV Bharat / state

महिषासुर वध का विरोध! जानें, आदिवासी समाज की ये अनोखी परंपरा

गोड्डाः पूरा देश विजयादशमी को लेकर उत्साहित है कि कैसे मां दुर्गा में असुर का वध किया और मानव, देवता और ऋषि-मुनियों को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई. लेकिन झारखंड के गोड्डा जिला में संथाल समाज के लिए ये दिन किसी शोक से कम नहीं होता. वो सैनिक के लिबास में पंडाल-पंडाल भ्रमण करते हैं और सबसे पूछते हैं कि 'बताओ-बताओ मेरा राजा महिषा कहां है'.

गोड्डा जिला में हर साल की इस बार भी विजयादशमी के दिन संथाली आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा इस परंपरा का निर्वहन किया गया. उनके द्वारा महिषासुर वध का विरोध किया गया है. विरोध करने वाले लोगों को पंडाल के पूजारी गंगाजल और तुलसी जल देकर शांत करवाते हैं. ऐसा नजारा संथाल के कई पूजा पंडाल में दिखता है.

विजयादशमी के दिन संथाल परगना के आदिवासी समाज माता दुर्गा के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करते हैं. क्योंकि आदिवासी समाज को जैसे ही सूचना मिलती है कि उनके इष्ट, राजा और पूजनीय महिषासुर का वध कर दिया गया है. इसके बाद वो टोली बनाकर सैनिक का लिबास पहने भागते हुए पूजा पंडाल पहुंचते हैं और महिषासुर को खोजने लगते हैं.

विजयदशमी के दिन संथाल आदिवासी समाज के लोग पूजा पंडालों में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पंडाल में उपस्थित लोगों से पूछा कि बताओ बताओ मेरा राजा महिषा कहां गया. उनका मानना है कि उनके राजा महिषासुर का वध छल से कर दिया गया है. वो इतने गुस्से में होते हैं कि उन्हें रोकने को लेकर पूजा पंडाल के पास पूरी व्यवस्था की जाती है ताकि आदिवासी समाज के लोग प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाए. पूजा पंडाल के पुजारी गंगाजल और तुलसी देकर शांत कराते हैं. उन्हें कहा जाता है कि महिषासुर को मुक्ति मिली है. अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देकर उन्हें विदा किया है. हालांकि ये जीवंत होता है पर सांकेतिक होता है.

आदिवासी समाज महिषासुर को अपना राजा मानते हैं!

दरअसल, संथाल के आदिवासियों का मानना है कि महिषासुर का असली नाम महिषा सोरेन है और वे उनके पुरखे और पूर्वज हैं. महिषासुर का वध छल से मां दुर्गा द्वारा कर दिया गया है. इससे आदिवासी नाराज होकर आते हैं और महिषासुर की तलाश करते हैं. वैसे तो दक्षिण भारत में भी रावण की पूजा करने की परंपरा है, वैसे ही आदिवासी समाज महिषासुर को अपना राजा मानते हैं और पूजते हैं.