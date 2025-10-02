अनोखी है मां नगर भगवती मंदिर की परंपरा, पान का पत्ता गिरने पर ही होता है विसर्जन, 16 दिनों तक चलता है यहां नवरात्र
लातेहार के चंदवा में स्थित मां नगर भगवती मंदिर में अनोखी परंपरा और मान्यता है. यहां 16 दिनों तक नवरात्र चलता है.
Published : October 2, 2025 at 1:25 PM IST
लातेहार: जिले के चंदवा प्रखंड में स्थित आस्था का केंद्र मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर की परंपरा काफी अनोखी है. यहां 16 दिनों तक चलने वाली नवरात्र पूजा का विसर्जन तभी संपन्न होता है, जब माता के चरणों में चढ़ाया गया पान का पत्ता खुद ही धरती पर गिर जाए. पान के पत्ते का गिरना माता का आदेश माना जाता है और उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया की जाती है.
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और चंदवा प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर ग्राम में मां उग्रतारा का मंदिर स्थापित है. कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 500 वर्षों से भी पुराना है. मंदिर में 16 दिवसीय नवरात्र की पूजा की जाती है. यह परंपरा भी काफी पुरानी है.
नवरात्रि के समापन के बाद दशमी के दिन माता के चरणों में पुजारी के द्वारा पान का पत्ता चढ़ाया जाता है. पान का पत्ता माता के चरणों में चढ़ाने के बाद लोग पान के पत्ते के गिरने का इंतजार करते हैं. जब यह पत्ता खुद ब खुद धरती पर गिर जाता है तो ऐसा माना जाता है कि माता ने विसर्जन का आदेश दे दिया है. इसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है.
नवरात्र में काड़ा (भैंसा) बलि की भी है प्रथा
मंदिर के पुजारी अवध किशोर पाठक ने बताया कि माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहां सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है. नवरात्र के अवसर पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. उन्होंने कहा कि मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. उन्होंने कहा कि यहां नवरात्र में काड़ा (भैंसा) बलि की भी प्रथा है.
उन्होंने कहा कि नवमी की पूजा होने के बाद दसवीं के दिन विसर्जन के लिए माता से आदेश दिया जाता है. इसके लिए माता के चरणों में पान का पत्ता चढ़ाया जाता है. जब यह पान का पत्ता खुद ही धरती पर गिर जाता है तो माना जाता है कि माता ने विसर्जन का आदेश दे दिया. उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है. उन्होंने कहा कि जब तक पान का पत्ता गिरता नहीं है, तब तक मंदिर में बकरा बलि भी नहीं होती है. माता से विसर्जन का आदेश मिलने के बाद ही बकरा बलि आरंभ किया जाता है.
मंदिर का है काफी पुराना इतिहास
मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. बताया जाता है कि पलामू गजट में भी मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर का जिक्र है. मंदिर में 16 दिवसीय नवरात्रि की पूजा होती है. इस प्रकार की परंपरा भारत के काफी कम मंदिरों में है. सबसे अच्छी बात यह है कि मां उग्रतारा नगर भगवती के प्रति सभी धर्म के लोगों की आस्था है.
