दुर्गोत्सव 2025: रांची के इस पूजा पंडाल की थीम है अनोखी, अभिभावकों को करेगी जागरूक
रांची का राजस्थान मित्र मंडल एक खास थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार कर रहा है. यह बच्चों और अभिभावकों के लिए खास होगा.
Published : September 15, 2025 at 7:45 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. खराब मौसम और रोजाना हो रही बारिश के बावजूद पूजा आयोजन समितियां अपने-अपने पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. रांची में बन रहे पूजा पंडालों में राजस्थान मित्र मंडल, विवेकानंद सरोवर द्वारा बनवाया जा रहा पूजा पंडाल बेहद खास है. इस साल यह पूजा समिति दुर्गा पूजा 2025 के लिए रांची में एक भावनात्मक थीम पर पंडाल का निर्माण कर रही है.
राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस बार "शिक्षा जरूरी है लेकिन बचपन उससे भी ज्यादा जरूरी है". उन्होंने बताया कि पंडाल में एक दृश्य दिखाया जाएगा, जहां बच्चा भारी बैग और लैपटॉप लेकर थका हुआ बैठा है, यह आज के बच्चों पर शिक्षा के बढ़ते दबाव के कारण खोते बचपन की सच्चाई को दिखाने की कोशिश होगी.
उन्होंने बताया कि राजस्थान मित्र मंडल पूजा समिति का हर साल उद्देश्य समाज को कुछ न कुछ सिखाना होता है. इस बार उनका पंडाल उन अभिभावकों को संदेश देगा जो बेवजह अपने बच्चों पर शिक्षा के लिए दबाव डालते हैं और उनका बचपन कहीं खोता जा रहा है. शिक्षा बच्चों पर बोझ न बने और हर बच्चा अपना बचपन जी सके.
राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने बताया कि राजस्थान मित्र मंडल वर्ष 1979 से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करता आ रहा है. इस वर्ष समिति द्वारा पूजा पर कुल 35 लाख रुपये खर्च किए जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को मां दुर्गा के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे.
अशोक पुरोहित ने बताया कि सजल विश्वास की देखरेख में 20-25 कारीगर एक विशेष थीम पर भव्य पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि महालया के दिन तक पंडाल निर्माण का कार्य पूरा होने की उम्मीद है.
