ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव 2025: रांची के इस पूजा पंडाल की थीम है अनोखी, अभिभावकों को करेगी जागरूक

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. खराब मौसम और रोजाना हो रही बारिश के बावजूद पूजा आयोजन समितियां अपने-अपने पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. रांची में बन रहे पूजा पंडालों में राजस्थान मित्र मंडल, विवेकानंद सरोवर द्वारा बनवाया जा रहा पूजा पंडाल बेहद खास है. इस साल यह पूजा समिति दुर्गा पूजा 2025 के लिए रांची में एक भावनात्मक थीम पर पंडाल का निर्माण कर रही है.

राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस बार "शिक्षा जरूरी है लेकिन बचपन उससे भी ज्यादा जरूरी है". उन्होंने बताया कि पंडाल में एक दृश्य दिखाया जाएगा, जहां बच्चा भारी बैग और लैपटॉप लेकर थका हुआ बैठा है, यह आज के बच्चों पर शिक्षा के बढ़ते दबाव के कारण खोते बचपन की सच्चाई को दिखाने की कोशिश होगी.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि राजस्थान मित्र मंडल पूजा समिति का हर साल उद्देश्य समाज को कुछ न कुछ सिखाना होता है. इस बार उनका पंडाल उन अभिभावकों को संदेश देगा जो बेवजह अपने बच्चों पर शिक्षा के लिए दबाव डालते हैं और उनका बचपन कहीं खोता जा रहा है. शिक्षा बच्चों पर बोझ न बने और हर बच्चा अपना बचपन जी सके.