एमसीबी में मां गढ़ा दाई का पावन धाम, यहां पूरी होती हर मनोकामना
मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त को लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 2:53 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर विकासखंड के ग्राम तिलौली में स्थित मां गढ़ा दाई का पावन धाम एक आकर्षक और पवित्र स्थल है. यह धाम पर्वत पर स्थित है जहां लोग अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने आते हैं. मान्यता है कि माता रानी की कृपा से यहां हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है. मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त को लगभग 250 सीढ़ियां चढ़कर मां गढ़ा दाई के दिव्य दर्शन करने होते हैं.
मां गढ़ा दाई का पावन धाम: पर्वत पर बने इस प्राचीन मंदिर में बनाई गई चित्रकला भी अनायास ही लोगों को आकर्षित करती है. पर्वत लगभग 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है. यहां माता रानी लगभग 1000 मीटर ऊंचे पर्वत पर स्थित है. यहां पर शंकर भगवान और बजरंगबली की भी मूर्ति स्थापित है जो भक्तों की आस्था और श्रद्धा को बढ़ाती है.
नवरात्रि में लगता है यहां मेला: शारदीय नवरात्रि पर यहां हर साल मेले का आयोजन किया जाता है. मेले में दूर दूर से लोग आते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मध्य प्रदेश से भी भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं. मान्यता है कि नवरात्र के दौरान जो भी भक्त यहां माता रानी से मनोकामना करता है वो जरुर पूरी होती है.
भक्तों की आस्था का केंद्र: धनंजय शर्मा ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के सीधी जिला से मां गढ़ा दाई के दर्शन करने आते हैं. चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में यहां पहाड़ पर मैया का बसेरा है, जो एक सुंदर और पवित्र स्थल है. यहां आकर ऐसा लगता है जैसे सारी दुख तकलीफें दूर हो गई हों. वहीं एक और भक्त हरी लाल ढीमर ने बताया कि उनके पूर्वज भी यहां माता रानी की पूजा की है. यहां जो लोग माता रानी से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है. मन्नत पूरी होने पर यहां पर लोग मुंडन करवाते हैं और कथा सुनते हैं. मंदिर के सेवादार बताया कि वह माता जी की सेवा में लगा रहता है और भक्तों की मन्नतें पूरी होने पर उनकी खुशी का अनुभव करता है. रामनरेश तिवारी ने बताया कि माता रानी निराकार रूप में हैं और इसी रूप में भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं. भक्त अशोक यादव ने बताया कि वह माता के बारे में बहुत सुनते आ रहे थे और पहली बार यहां आए हैं. रामलाल बैगा पुजारी ने बताया कि मां गढ़ा दाई का मंदिर बहुत पुराना और प्रसिद्ध है. वह 25 वर्षों से यहां पूजा करते आ रहे हैं, जो उनकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है. रामलाल बैगा पुजारी ने बताया कि लोग दूर-दूर से यहां आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने पर माता को प्रसाद, मुंडन और भंडारा चढ़ाते हैं.
