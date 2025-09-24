ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मां बगदाई वन देवी का अनोखा मंदिर, प्रसाद की जगह कंकड़ पत्थर का चढ़ता चढ़ावा

बगदाई मां को वनदेवी भी कहा जाता है: बिलासपुर शहर के सरकंडा क्षेत्र के अशोक नगर के मुख्य रास्ते पर स्थित बगदाई माता है जिसे वनदेवी कहा जाता है, इस मंदिर की प्रसिद्धि इसलिए खास है की यहां मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी को नारियल,फल, मिठाई की जगह खेतों में मिलने वाले चमारगोटा (कंकड़-पत्थर) चढ़ाते हैं.

बगदाई मंदिर में पत्थर औऱ कंकड़ का चढ़ावा: बिलासपुर के सरकंडा में स्थित बगदाई मंदिर में दूसरे मंदिरों की तुलना में फूल फल की जगह पत्थरों और कंकड़ों का चढ़ावा चढ़ता है. मंदिर मे अखंड ज्योति और गोटा चढ़ाने की अनोखी परंपरा है.

बिलासपुर: 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है. छत्तीसगढ़ के रायपुर में मां महामया, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी देवी, धमतरी में मां अंगार माता मंदिर और रतनपुर में मां महामाया धाम स्थित है. इसके अलावा राज्य में कई जगहों पर देवी और शक्ति पीठ है जिसमें नवरात्रि के दौरान भक्त पूजा पाठ करते हैं. ऐसे में बिलासपुर में माता बगदाई मंदिर का धाम स्थित है. बगदाई देवी की महिमा अपार है. यहां दूर दूर से भक्त पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं.

इस मंदिर में राधा कृष्ण का दरबार भी बना है. यहां भक्त फूल माला नहीं लाते,माता को सिर्फ गोटा प्रिय है. मन्नत पूरी होने पर भक्त केवल पांच गोटा अर्पण करते हैं. मंदिर परिसर में वनदेवी के साथ मंशामाता, महामाया, संतोषी, काली, अन्नपूर्णा, शीतला, दुर्गा, शारदा माता, राधा-कृष्ण, दक्षिणमुखी और पंचमुखी हनुमान की मूर्तियां स्थित है- अश्विनी तिवारी, मुख्य पुजारी, बगदाई मंदिर

बगदाई देवी की महिमा (ETV BHARAT)

कब हुआ बगदाई मंदिर का निर्माण?: बगदाई मंदिर के मुख्य पुजारी अश्विनी महाराज ने बताया कि साल 1990 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है. 1 एकड़ के आसपास वन देवी मंदिर को लोगों के सहयोग से निर्मित किया गया और नई भव्य प्रतिमा स्थापित की गई. उसके बाद भक्तों की आस्था लगातार यहां बढ़ती जा रही है. साल 2018 में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया. उसके बाद यहां साल 2021 में राम-जानकी व राधा-कृष्ण दरबार का निर्माण कराया गया.

मंदिर से जुड़ी है रोचक परंरपा की कहानी : इस मंदिर की स्थापना और बगदाई देवी की कहानी बेहद रोचक है. मंदिर के मुख्य पुजारी अश्विनी तिवारी ने बताया कि करीब 100 साल पहले यहां घना जंगल हुआ करता था. इस जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा था, उस दौरान एक चरवाहे को माता वनदेवी के दर्शन हुए. माता ने सपने में आकर बताया कि वे जंगल में विराजमान हैं और जब चरवाहे ने वहां जाकर देखा तो सचमुच माता की मूर्ति दिखाई दी. उसने माता से कहा कि वह गरीब है और उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, तब माता ने उसे समइाया कि जो चीज आस-पास मिले, वही अर्पित कर दे. व्यक्ति ने खेत में पड़े गोटे उठाकर माता को अर्पित कर दिए. तभी से यहां गोटा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और आज तक जारी है.

बगदाई मंदिर में करीब 100 साल पहले से माता को पत्थर और कंकड़ चढ़ाने की मान्यता चली आ रही है यहां आने वाले श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के बाद पत्थर कंकड़ और गोटा चढ़ाते हैं- अश्विनी तिवारी, मुख्य पुजारी, बगदाई मंदिर

बगदाई माता के बारे में जानिए (ETV BHARAT)

बिलासपुर में बगदाई माता का धाम लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है. यहां दूर दूर से श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना करने आते हैं. शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में यहां विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता है.