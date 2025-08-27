बुरहानपुर : देशभर में गणपति के ऐसे-ऐसे मंदिर हैं, जिनका इतिहास काफी रोचक है. ऐसा ही एक अनोखा गणपति मंदिर है बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में, जहां महिला पुजारी के कंधों पर पूजा का जिम्मा है. लगभग 350 साल पुराने इस मंदिर में भगवान गणेश की 10 भुजाधारी प्रतिमा विराजमान है. सबसे खास बात यह है कि यहां गजानन की सेवा महिला पुजारी द्वारा की जाती है. यह मंदिर पूरे जिले में आस्था का केंद्र है.

350 साल पहले जमीन से निकली थी प्रतिमा

मंदिर से श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी है. महिला पुजारी नीता जोशी बताती हैं कि 350 साल पहले 9 वर्षीय बालक के स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए थे, जब बालक के कहने पर इस स्थान पर खुदाई करवाई गई तो जमीन के नीचे से गणेश जी की प्राचीन प्रतिमा निकली थी. इतना ही नहीं गणपति के साथ-साथ भगमवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी सहित हनुमानजी की प्रतिमा भी निकली थी.

बुरहानपुर में गणपति का अनोखा मंदिर (Etv Bharat)

मंदिर के तल में बप्पा की वही प्रतिमा विराजित हैं. वहीं, मंदिर के ऊपरी हिस्से में राम दरबार स्थापित है. इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहीं गणेश चतुर्थी पर भारी भीड़ उमड़ती है.

40 साल से सेवा कर रहीं महिला पुजारी

बता दें कि 10 भुजा वाले गणपति के मंदिर देश के कुछ ही हिस्सों में मंदिर मौजूद हैं. भक्तों का मानना है कि गणेशजी के दर्शन मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते है. वहीं, बुरहानपुर के दस भुजाधारी मंदिर में मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. यहां मन्नत से संतान सुख प्राप्ति, अविवाहित युवक-युवतियों की विवाह समस्या सहित जटिल बीमारियों में भी निजात मिलती है.

350 साल पहले जमीन से निकली थी ये प्रतिमा (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - अंग्रेजों के जमाने के गणपति बप्पा, अंग्रेजों को भगाने इस पंडाल में बनती थी योजना

भक्तों की मन्नत पूरी होने पर गणेशजी को मोदक व देसी घी से निर्मित मोतीचूर के लड्डुओं का भोग चढ़ाते हैं. इस मंदिर में पूजा-अर्चना का जिम्मा महिला पुजारी नीता जोशी संभाल रही है, जो 40 सालों से गणेशजी की भक्ति में डूबी हैं.

देश में बहुत कम हैं दस भुजाधारी गणेश प्रतिमाएं (Etv Bharat)

देश में बहुत कम हैं दस भुजाधारी गणेश प्रतिमाएं

स्थानीय निवासी अखिलेश जोशी ने बताया, '' आमतौर पर दस भुजाधारी गणेशजी के दो ही मंदिरों के बारे में जानकारी है, इसमें एक मंदिर महाराष्ट्र में पुणे के सतारा और दूसरा मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हैं, लेकिन तीसरा मंदिर मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में भी स्थित है, यहां भगवान गणेश जी की दस भुजाओं वाली मूर्ति विराजमान है. इस मंदिर में पूरे साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है. हर बुधवार को बड़ी संख्या में भक्त दर्शन व पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते है, मंदिर में बड़ी चतुर्थी पर मेला लगता है.

यह भी पढ़ें- मुगलों पर जीत का प्रतिक है दमोह का गणेश मंदिर, अनदेखी से तबाही की ओर बढ़ रही है विरासत