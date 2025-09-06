ETV Bharat / state

AIIMS में अनूठी सर्जरी, डॉक्टरों ने पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा, इंप्लांट किए 13 दांत

ट्यूमर के कारण हटाना पड़ा था युवती का जबड़ा. डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी से नया जबड़ा लगाकर उसमें इंप्लांट किए 13 दांत.

Unique surgery Bhopal AIIMS
भोपाल एम्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read

भोपाल: एम्स भोपाल के डाक्टरों ने एक महिला मरीज को न केवल जीवनदान दिया, बल्कि उसके जबड़े की अनोखी सर्जरी कर उसके जीवन में नई खुशियां लौटाई. इस अनोखी सर्जरी में डाक्टरों ने पहले मरीज का पुराना जबड़ा काटकर हटाया. फिर पैर की हड्डी से एक अन्य जबड़ा बनाया और इसमें 13 दांत लगाने के बाद इसे महिला के मुंह के अंदर सेट कर दिया. सर्जरी के बाद मरीज अब स्वस्थ्य है, और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

बिनाइन ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर नामक बीमारी से पीड़ित थी महिला

भोपाल एम्स के डेंटिस्ट डा. अंशुल राय ने बताया "24 वर्षीय एक युवती मुंह में सूजन और बार-बार पस बनने की समस्या लेकर एम्स की ओपीडी में आई थी. उसके लक्षणों के आधार पर महिला की विस्तृत जांच की गई. जिसमें पता चला कि उसे बिनाइन ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर नामक बीमारी है. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसकी जटिल सर्जरी करने का निर्णय लिया गया."

Unique surgery Bhopal AIIMS
पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा (ETV Bharat)

मरीज के चेहरे पर फिर से लौटी मुस्कान

डॉ. अंशुल राय ने बताया कि मध्य भारत में पहली बार पैर की हड्डी से जबड़ा बनाने में हमने सफलता पाई है. पैर की हड्‌डी से 12 सेंटीमीटर का जबड़ा बनाकर उसमें 13 दांत लगाने का यह सफल मामला सामने आया है. इस अनोखे केस को इंटरनेशनल इम्प्लांट्स जर्नल में प्रकाशन हेतु भेजा गया है. सबसे बड़ी सफलता यह रही कि लंबे समय से अवसाद में रह रही युवती फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटी और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई.

Unique surgery Bhopal AIIMS
पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा (ETV Bharat)

इस तरह तीन चरणों में हुई महिला की सर्जरी

पहला चरण - पहले चरण में युवती के निचले जबड़े को काटकर ट्यूमर को पूरी तरह हटाया गया. ट्यूमर का आकार 12 सेंटीमीटर से अधिक था और उसके साथ 13 दांत भी निकालने पड़े. इस वजह से जबड़ा कमजोर हो गया और दांत भी नष्ट हो गए.

दूसरा चरण - जबड़ा और दांत निकल जाने के बाद युवती को भोजन करने में कठिनाई होने लगी, चेहरा विकृत हो गया और वह अवसाद से जूझने लगी. ऐसे में डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम ने पैर की हड्‌डी (इलिएक क्रेस्ट) से नया जबड़ा बनाकर उसमें 9 डेंटल इम्प्लांट्स लगाए. इसके साथ ही, टीम ने मरीज को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काउंसलिंग सेशन भी किए.

तीसरा चरण - लगभग 6 महीने बाद जब पैर की हड्‌डी निचले जबड़े से पूरी तरह जुड़ गई, तब तीसरे चरण में युवती के नए दांत लगाए गए. सर्जरी पूरी होने के बाद मरीज का चेहरा पहले जैसा हो गया, खाने-पीने की समस्या खत्म हो गई और उसका आत्मविश्वास लौट आया. अब वह सामान्य जीवन जी पा रही है और उसकी जीवन-गुणवत्ता पहले से कहीं बेहतर हो गई है.

