पर्दा टांगकर बांट दिया क्लास, एक रूम में दो कक्षाओं के छात्र, कानों में गूंजती है शिक्षकों की आवाज

इधर की आवाज उधर, उधर की आवाज इधर : इस अनोखे क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के दौरान काफी दिक्कत होती है.क्योंकि क्लास एक होने से दूसरे क्लास के शिक्षक की आवाज उनके कानों में पड़ती है.यही हाल पर्दे के पीछे पढ़ाई करने वाले छात्रों का है,क्योंकि उनके कानों में भी पर्दे के दूसरे तरफ पढ़ाई कराने वाले शिक्षक की आवाज आती है.

पर्दा टांगकर बांट दिया क्लास : अब बड़ा सवाल ये है कि जब एक कक्षा में दो अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं आती.तो इसका जवाब है हां बिल्कुल दिक्कत आती है. लेकिन इस दिक्कत को दूर करने के लिए यहां के प्रबंधन ने एक अनोखा रास्ता निकाला है.ये रास्ता है दोनों कक्षाओं के बीच में पर्दा लगाकर क्लास को दो भागों में बांटना. दरअसल कक्षा सातवीं और आठवीं के बच्चों के बीच क्लास में एक बड़ा पर्दा टांगा गया है.जिससे ये पता चल सके कि किस ओर किस क्लास की पढ़ाई चल रही है.भले ही ये इंतजाम प्रबंधन के लिए ठीक हो लेकिन ये बच्चों के लिए कतई अच्छा नही हैं.

स्कूल में पढ़ाई का नया सिस्टम : सूरजपुर के कैलाशपुर का पटपरियापारा के माध्यमिक शाला इन दिनों अपने अनोखे व्यवस्था के बारे में लोगों के बीच चर्चाओं में है. इस स्कूल में कक्षा आठवीं तक कक्षाएं लगाई जाती है.लेकिन इन कक्षाओं का संचालन कैसे होता है,ये अपने आप में बड़ी बात है.इस स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में दो कक्षाओं का संचालन एक साथ,एक ही समय में किया जाता है.यानी इस स्कूल के कक्ष में दो कक्षाओं के विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते हैं.

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र शुरु हुए अब 4 महीने बीतने को हैं.लेकिन इन 4 महीनों में कई स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आईं हैं,जहां पर बच्चों की पढ़ाई जिस व्यवस्था के बीच करवाई जा रही है वो नाकाफी है. आज हम आपको सूरजपुर जिले के एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं.जहां के शिक्षकों ने ऐसा प्रयोग किया है,जिसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा. आखिर क्या है इस स्कूल की खासियत और क्यों इन दिनों ये स्कूल है चर्चा में आईए जानते हैं.

आखिर क्यों बनाई गई ये व्यवस्था : अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कूल में ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई. दरअसल इस स्कूल के उन्नयन का काम किया जाना था.जिसके लिए साल 2006 में स्कूल के बाजू में भवन निर्माण शुरु किया गया. लेकिन साल 2010 के बाद भवन का काम रुक गया.जिसके बाद से भवन का काम आज तक पूरा नहीं हो सका. जितना भवन बीआरसी के माध्यम से बना अब उसकी छत टपकने लगी है.आसपास जंगल और झाड़ियां उग आई हैं.जिसके कारण निर्माणधीन भवन में भी पढ़ाई नहीं कराई सकती इस बारे में कई बार शिक्षकों ने अफसरों को अवगत कराया लेकिन किसी ने नहीं सुनी.

क्यों हुई स्कूल में अव्यवस्था ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने स्कूल भवन और व्यवस्था के बारे में अफसरों को अवगत कराया था.डीईओ साहब आकर स्कूल का निरीक्षण करके गए थे.लेकिन उसके बाद भी भवन निर्माण का काम पूरा ना हो सका.अब निर्माणाधीन भवन की छत टपकती है.वहां किसी भी सूरत में क्लास नहीं लगाई जा सकती.क्योंकि पानी के कारण भवन कभी भी धराशाई हो सकता है- बृजमोहन पटेल,,प्रधान पाठक,,माध्यमिक शाला पटपरियापारा

कानों में गूंजती है शिक्षकों की आवाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुविधाएं नहीं अव्यवस्थाओं का अंबार : पटपरियापारा की माध्यमिक शाला की इस व्यवस्था के खिलाफ कई बार शिक्षकों ने भी आवाज उठाई,लेकिन जिम्मेदारों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची.बात सिर्फ एक कक्षा में पढ़ाई तक सीमित होती तो ठीक थी,लेकिन इस अनोखे स्कूल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती.इस स्कूल तक आने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल होता था.उस गेट को भवन निर्माण के दौरान क्षति पहुंची.जिसके कारण उसे बंद कर दिया.अब छात्रों को कीचड़ से होकर अपने स्कूल आना पड़ता है..छात्रों की माने तो पीने के लिए पानी बाहर से ढोकर लाना पड़ता है.वहीं बारिश के दिनों में स्कूल के चारों ओर पानी इकट्ठा होने से कीचड़ हो जाता है.जिससे बच्चों को विद्यालय आने में परेशानी होती है.

जिम्मेदारों का जवाब अब देखेंगे : प्राथमिक स्कूल की इस तस्वीर ने प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है.वहीं नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा कि वो जल्द व्यवस्था सुधार लेंगे.

जिम्मेदारों ने भवन निर्माण का दिया आश्वासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग यहां हुई है.आपके माध्यम से यह जानकारी मुझे लगी है इसके लिए मैं बीआरसी के माध्यम से जानकारी मंगाकर मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द कार्यवाही करुंगा और व्यवस्था को सुदृढ किया जाएगा- अजय मिश्रा,जिलाशिक्षाधिकारी

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,

मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है.

उधर जम्हूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो,

इधर परदे के पीछे बर्बरीयत है ,नवाबी है.

सरकारी सिस्टम पर आधारित कविता इन लाइनों को पटपरियापारा की माध्यमिक शाला की पर्दा व्यवस्था ने सच कर दिया है. एक ओर जहां कक्षा छठवीं पूर्व में बने प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष में चल रही है. तो वहीं भवन स्वीकृति और अधूरे निर्माण के कारण अतिरिक्त कक्ष में पर्दा लगाकर कक्षाएं संचालित की जा रही है. इसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिन बच्चों को एक बेहतर माहौल में शिक्षा मिलनी चाहिए,क्या वो इस व्यवस्था से अपना भविष्य सुधार रहे हैं या बिगाड़.

