बस्तर दशहरा की अनूठी रस्म, विशालकाय फूल रथ की परिक्रमा, फूलों से सजाया जाता दो मंजिला रथ
बस्तर दशहरा अपने रोचक रस्मों के लिए जाना जाता है. फूल रथ परिक्रमा के बारे में जानिए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2025 at 12:22 PM IST
बस्तर: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा 75 दिनों तक बस्तर में आयोजित किया जाता है. यह सबसे लंबी चलने वाली दशहरा है. इस आयोजन में कई रोचक और अनूठे रस्म निभाए जाते हैं. बस्तर दशहरे में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है बल्कि बस्तर की आराध्यदेवी के क्षत्र को विशालकाय रथ में रथारूढ़ कर नगर में भ्रमण करवाया जाता है.
6 दिनों तक होती है फूल रथ परिक्रमा: बस्तर दशहरा पूरे 75 दिनों तक बस्तर में मनाया जाता है. और इन 75 दिनों में 14 से अधिक अनोखी और रोचक रस्में निभाई जाती है. इन्ही रस्मों में एक सबसे आकर्षित रस्म फूल रथ परिक्रमा है. जो नवरात्रि के तीसरे दिन से 6 दिनों तक लगातार चलता है.
क्या होता है फूल रथ ?: फूल रथ साल लकड़ी के बने सजावटी रथ होते हैं, जिन्हें झार, उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के स्थानीय कारीगर बड़ी निपुणता से तैयार करते हैं. दो मंजिला रथ का जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद इसे रंग रोगन कर सजाया जाता हा. इसकी रंग बिरंगे फूलों से सजावट की जाती है. सजावट के बाद इस रथ पर दंतेश्वरी देवी के क्षत्र को विराजमान किया जाता है. यात्रा के दौरान भक्तजन ( माड़िया जनजाति के लोग) रथ को खींचते हुए नगर भ्रमण कराते हैं. ढोल-नगाड़ों की गूंज इसे और आकर्षक बनाती है. मुंडाबाजा, लोकगीतों की स्वर लहरियां और पारंपरिक नृत्य इस यात्रा को जीवंत और मनमोहक बनाते हैं.
रोजाना शाम 7 बजे होती है परिक्रमा: प्रतिदिन शाम 7 बजे दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी क्षत्र को लेकर दंतेश्वरी मंदिर से बाहर निकालते हैं. इस दौरान मुंडाबाजा वादक और ढोल नगाड़ों के साथ क्षत्र को मावली मंदिर में ले जाया जाता है. जहां पूजा पाठ कर इसे कल्कि मंदिर में ले जाया जाता है. उसके बाद पूजा पाठ कर क्षत्र को जगन्नाथ मंदिर के बाद सीढ़ियों से रथ में रथारूढ़ किया जाता है. इसी दौरान बस्तर पुलिस के द्वारा रथ को बंदूक से सलामी दी जाती है. रथ की पूजा अर्चना कर उसे खींचा जाता है. इस रस्म को देखने के किये हजारों की भीड़ उमड़ती है.
फूल रथ परिक्रमा पर क्या कहते हैं बस्तर के जानकार ?: फूल रथ परिक्रमा को लेकर बस्तर के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश प्रसाद से ईटीवी भारत ने बात की. अविनाश प्रसाद ने बताया कि फूलरथ परिक्रमा काफी अनोखी होती है. बस्तर दशहरे में प्रमुख आकर्षण का केंद्र दो मंजिला रथ है. जिसमें दंतेश्वरी देवी के क्षत्र को रथारूढ़ कर परिक्रमा कराई जाती है.
करीब 8 दिनों तक तक रथ ही परिक्रमा करवाई जाती है. जिनमें नवरात्रि के तीसरे दिन से फूलरथ ही परिक्रमा करवाई जाती है. जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर से प्रधान पुजारी क्षत्र लेकर निकलते हैं और रथारूढ़ होते हैं. उसके बाद गोलबाजार की परिक्रमा जिसमें मावली देवी का मंदिर भी मौजूद है- अविनाश प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, बस्तर
क्यों नाम पड़ा फूलरथ?: ईटीवी भारत ने अविनाश प्रसाद से इस रस्म के नामकरण के बारे में पूछा. इस पर उन्होंने बताया कि इसे फूलरथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रियासतकाल में इस रथ की साज सज्जा प्रधानता से की जाती थी. इस रथ को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता था. इस कारण इसका नाम फूलरथ पड़ा.
अविनाश प्रसाद ने आगे बताया कि इस रथ की खींचने के लिए जगदलपुर के आसपास के करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग पहुंचते हैं. इस रथ परिक्रमा के 2 दिनों बाद विजय दशमी और अगले दिन 8 चक्कों के विशालकाय रथ की परिक्रमा करवाई जाती है. जिसे विजय रथ परिक्रमा कहते हैं.