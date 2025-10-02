ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अनोखा रावण दहन, पानी के बीच में जलाया जाता है दशानन

पानी के बीच में होता है रावण दहन: यहां रावण दहन पानी के बीच में किया जाता है. यही वजह है कि चिरमिरी के कोरिया कॉलरी में रावण का दहन अनोखा होता है. रावण का पुतला बनाने में लगभग एक महीने का समय लगता है. दशहरा समिति द्वारा पहले रावण का पुतला बनाया जाता है, जिसे ड्रम के नाव में रखकर डैम के बीचों-बीच स्थित एक चट्टान पर ले जाकर रखा जाता है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में रावण वध अनोखे तरीके से किया जाता है. चिरमिरी के कोरिया कॉलरी में पिछले 46 वर्षों से पोखड़ी डैम में रावण का दहन किया जाता है. यहां डैम के बीचों बीच रावण के पुतले को स्थापित किया जाता है. रावण को पानी में नांव के सहारे ले जाया जाता है उसके बाद उसे पानी के बीच बने टापूनुमा जगह पर स्थापित किया जाता है.

जल के बीच जलाया जाता है रावण: एमसीबी के कोरिया में जल के बीच रावण को जलाया जाता है. यह आयोजन रात के समय होता है. रावण का जब दहन किया जाता है तो पूरा इलाका आतिशबाजी से गूंज उठता है. चारों तरफ जल और बीच में जलते रावण को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं. चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में रावण दहन एक ऐसा दृश्य है जो लोगों को काफी लुभाता है.

कोरिया कॉलरी के रावण दहन की बड़ी बातें

रावण दहन पानी के बीचों-बीच किया जाता है. रावण का पुतला लगभग एक महीने में तैयार किया जाता है। रात के समय होता है रावण का दहन आतिशबाजी के साथ रावण दहन सुंदर दिखता है

भारी संख्या में लोग होते हैं शामिल: इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं. यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है. लोग दूर-दूर से इस आयोजन को देखने आते हैं और रावण दहन के समय आतिशबाजी का आनंद लेते हैं. इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं और शोभायात्रा निकाली जाती है. रावण दहन रात 8:30 बजे किया जाता है. करीब 50 फीट ऊंचे रावण का दहन यहां हर साल होता है.

रावण दहन का पौराणिक महत्व: रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह आयोजन हमें श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध की याद दिलाता है, जिसमें श्री राम ने रावण का वध किया था. इस आयोजन के माध्यम से हम बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं.