ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अनोखा रावण दहन, पानी के बीच में जलाया जाता है दशानन

छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में अनोखा रावण दहन किया गया.

RAVAN DAHAN IN CHHATTISGARH
एमसीबी रावण दहन न्यूज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में रावण वध अनोखे तरीके से किया जाता है. चिरमिरी के कोरिया कॉलरी में पिछले 46 वर्षों से पोखड़ी डैम में रावण का दहन किया जाता है. यहां डैम के बीचों बीच रावण के पुतले को स्थापित किया जाता है. रावण को पानी में नांव के सहारे ले जाया जाता है उसके बाद उसे पानी के बीच बने टापूनुमा जगह पर स्थापित किया जाता है.

पानी के बीच में होता है रावण दहन: यहां रावण दहन पानी के बीच में किया जाता है. यही वजह है कि चिरमिरी के कोरिया कॉलरी में रावण का दहन अनोखा होता है. रावण का पुतला बनाने में लगभग एक महीने का समय लगता है. दशहरा समिति द्वारा पहले रावण का पुतला बनाया जाता है, जिसे ड्रम के नाव में रखकर डैम के बीचों-बीच स्थित एक चट्टान पर ले जाकर रखा जाता है.

अनोखा रावण दहन (ETV BHARAT)

जल के बीच जलाया जाता है रावण: एमसीबी के कोरिया में जल के बीच रावण को जलाया जाता है. यह आयोजन रात के समय होता है. रावण का जब दहन किया जाता है तो पूरा इलाका आतिशबाजी से गूंज उठता है. चारों तरफ जल और बीच में जलते रावण को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं. चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में रावण दहन एक ऐसा दृश्य है जो लोगों को काफी लुभाता है.

कोरिया कॉलरी के रावण दहन की बड़ी बातें

  1. रावण दहन पानी के बीचों-बीच किया जाता है.
  2. रावण का पुतला लगभग एक महीने में तैयार किया जाता है।
  3. रात के समय होता है रावण का दहन
  4. आतिशबाजी के साथ रावण दहन सुंदर दिखता है

भारी संख्या में लोग होते हैं शामिल: इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं. यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है. लोग दूर-दूर से इस आयोजन को देखने आते हैं और रावण दहन के समय आतिशबाजी का आनंद लेते हैं. इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं और शोभायात्रा निकाली जाती है. रावण दहन रात 8:30 बजे किया जाता है. करीब 50 फीट ऊंचे रावण का दहन यहां हर साल होता है.

रावण दहन का पौराणिक महत्व: रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह आयोजन हमें श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध की याद दिलाता है, जिसमें श्री राम ने रावण का वध किया था. इस आयोजन के माध्यम से हम बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं.

दशानन ने पहना सुपर प्लास्टिक कवच, रावण दहन को लेकर सुरक्षा भी कड़ी

विजयादशमी 2025: बस्तर में रावण दहन नहीं, देवी दंतेश्वरी की होती है भव्य पूजा, निभाई गई भीतर रैनी रस्म

रायपुर में इस बार जलेगा सबसे विकराल रावण, 105 फीट है ऊंचाई, रावण दहन को लेकर निर्देश जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

RAVAN DAHAN IN CHHATTISGARHMCB DASHANANDASHANAN IS BURNT IN WATERछत्तीसगढ़ में रावण दहनUNIQUE RAVAN DAHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.