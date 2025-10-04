युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग, अफसरों पर नदारद रहने के आरोप
राजनांदगांव में पशुधन विकास विभाग कार्यालय में युवा कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 11:52 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 12:20 PM IST
राजनांदगांव : राजनांदगांव के पशुधन विकास विभाग कार्यालय में युवा कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि गौ सेवा और सड़क पर दुर्घटना होने पर अफसरों को फोन करने पर वो उठाते नहीं हैं.इसलिए युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए चाय और बिस्किट लेकर पहुंचे हैं.युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए बिस्किट और चाय दिया.
गौसेवकों का कॉल नहीं उठाते अफसर : युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि अफसर अपने दफ्तर में नहीं रहते. गौसेवक जब गौवंश के घायल होने या मृत होने की सूचना देने के लिए फोन करते हैं तो कोई भी फोन रिसीव नहीं करता है.पशुधन विकास विभाग में अफसर गौसेवा को अनदेखा कर रहे हैं. इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचकर बिस्किट और चाय देकर विरोध जताया गया है.
विभाग के कर्मचारी ऑफिस में ही चाय बिस्कुट खाते रहते हैं और गौ सेवक अपनी जेब से पैसा लगाकर गौ सेवा कर रहे हैं,जिसको लेकर विरोध जताते हुए यह प्रदर्शन किया गया है- अभिमन्यु मिश्रा,प्रवक्ता कांग्रेस
प्रदर्शन के दौरान भी अफसर रहे अनुपस्थित : बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और गौ सेवक कार्यालय पहुंचे. इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए. इसके साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से इन्होंने शिकायत की. जिसमें पशुओं को लेकर सूचना देने पर कोई फोन नहीं उठाता है. फोन उठाने पर भी कई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और नदारद रहते हैं.
अभिमन्यु मिश्रा के मुताबिक गौ सेवक अपना पैसा लगाकर उनकी सेवा करते हैं. लेकिन सरकारी पेमेंट लेने वाले जिम्मेदार अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं.जिसके कारण परेशानी हो रही है. इसी समस्या से अवगत कराते हुए अनोखे तौर पर प्रदर्शन कर चाय बिस्किट खिलाया गया.
महतारी वंदन की सौगात: माई दंतेश्वरी की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों मिलेगी
जीएसटी रिफॉर्म से बिजली बिल में मिल सकती है इतनी छूट
Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत