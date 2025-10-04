ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग, अफसरों पर नदारद रहने के आरोप

राजनांदगांव में पशुधन विकास विभाग कार्यालय में युवा कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया.

UNIQUE PROTEST OF YOUTH CONGRESS
Etv Bharatयुवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 11:52 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव : राजनांदगांव के पशुधन विकास विभाग कार्यालय में युवा कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि गौ सेवा और सड़क पर दुर्घटना होने पर अफसरों को फोन करने पर वो उठाते नहीं हैं.इसलिए युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए चाय और बिस्किट लेकर पहुंचे हैं.युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए बिस्किट और चाय दिया.

गौसेवकों का कॉल नहीं उठाते अफसर : युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि अफसर अपने दफ्तर में नहीं रहते. गौसेवक जब गौवंश के घायल होने या मृत होने की सूचना देने के लिए फोन करते हैं तो कोई भी फोन रिसीव नहीं करता है.पशुधन विकास विभाग में अफसर गौसेवा को अनदेखा कर रहे हैं. इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचकर बिस्किट और चाय देकर विरोध जताया गया है.

Unique protest of Youth Congress
चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभाग के कर्मचारी ऑफिस में ही चाय बिस्कुट खाते रहते हैं और गौ सेवक अपनी जेब से पैसा लगाकर गौ सेवा कर रहे हैं,जिसको लेकर विरोध जताते हुए यह प्रदर्शन किया गया है- अभिमन्यु मिश्रा,प्रवक्ता कांग्रेस

चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभा (Etv Bharat)


प्रदर्शन के दौरान भी अफसर रहे अनुपस्थित : बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और गौ सेवक कार्यालय पहुंचे. इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए. इसके साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से इन्होंने शिकायत की. जिसमें पशुओं को लेकर सूचना देने पर कोई फोन नहीं उठाता है. फोन उठाने पर भी कई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और नदारद रहते हैं.

Unique protest of Youth Congress
अफसरों पर नदारद रहने के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभिमन्यु मिश्रा के मुताबिक गौ सेवक अपना पैसा लगाकर उनकी सेवा करते हैं. लेकिन सरकारी पेमेंट लेने वाले जिम्मेदार अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं.जिसके कारण परेशानी हो रही है. इसी समस्या से अवगत कराते हुए अनोखे तौर पर प्रदर्शन कर चाय बिस्किट खिलाया गया.

महतारी वंदन की सौगात: माई दंतेश्वरी की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों मिलेगी

जीएसटी रिफॉर्म से बिजली बिल में मिल सकती है इतनी छूट

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

Last Updated : October 4, 2025 at 12:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PASHUDHAN DEVELOPMENT DEPARTMENTTEA AND BISCUITSयुवा कांग्रेसअनोखा प्रदर्शनUNIQUE PROTEST OF YOUTH CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.