युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग, अफसरों पर नदारद रहने के आरोप

Etv Bharatयुवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 4, 2025 at 11:52 AM IST | Updated : October 4, 2025 at 12:20 PM IST 2 Min Read

राजनांदगांव : राजनांदगांव के पशुधन विकास विभाग कार्यालय में युवा कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि गौ सेवा और सड़क पर दुर्घटना होने पर अफसरों को फोन करने पर वो उठाते नहीं हैं.इसलिए युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए चाय और बिस्किट लेकर पहुंचे हैं.युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए बिस्किट और चाय दिया. गौसेवकों का कॉल नहीं उठाते अफसर : युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि अफसर अपने दफ्तर में नहीं रहते. गौसेवक जब गौवंश के घायल होने या मृत होने की सूचना देने के लिए फोन करते हैं तो कोई भी फोन रिसीव नहीं करता है.पशुधन विकास विभाग में अफसर गौसेवा को अनदेखा कर रहे हैं. इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचकर बिस्किट और चाय देकर विरोध जताया गया है. चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) विभाग के कर्मचारी ऑफिस में ही चाय बिस्कुट खाते रहते हैं और गौ सेवक अपनी जेब से पैसा लगाकर गौ सेवा कर रहे हैं,जिसको लेकर विरोध जताते हुए यह प्रदर्शन किया गया है- अभिमन्यु मिश्रा,प्रवक्ता कांग्रेस

