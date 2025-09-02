ETV Bharat / state

''आधी रोटी, आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गये भेंट'', राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन - NHM EMPLOYEES PROTEST

बारिश के बीच एनएचएम कर्मचारियों ने निकाली मनोकामना यात्रा, मां गंगा मंदिर में की अनोखी प्रार्थना.

NHM EMPLOYEES PROTEST
एनएचएम कर्मचारियों ने निकाली मनोकामना यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2025 at 4:17 PM IST

3 Min Read

बालोद:अपनी मांगें मनवाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानि एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 18 अगस्त से अनवरत जारी है. कर्मचारियों का कहना है कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तबतक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. मंगलवार को नाराज कर्मचारियों ने शहर के नया बस स्टैंड से लेकर मां गंगा मैया शक्तिपीठ तक 5 किमी लंबी मनोकामना यात्रा निकाली.

एनएचएम कर्चमारियों की हड़ताल: हड़ताली कर्मचारी आज मां के लिए चुनरी और आरती की थाली सजाकर मंदिर पहुंचे. बारिश में भीगते हुए कर्मचारियों ने मां की आरती की और मां को चुनरी चढ़ाई. महिला कर्मचारियों ने कहा कि हमारा आज का प्रदर्शन ये बताने के लिए है कि सरकार तो हमारी मांगें नहीं सुन रही. मां ही सरकार को सदबुद्धि दे.

नाराज कर्मचारियों ने निकाली मनोकामना यात्रा: मंदिर में एनएचएम कर्मचारियों ने मां से प्रार्थना करते हुए कहा कि सरकार हमारी तकलीफों को समझे. शासन हमारी मांगों को मान ले. जिस वक्त हड़ताली कर्मचारी मनोकामना यात्रा निकाल रहे थे उस वक्त बारिश हो रही थी. बारिश में भीगते हुए कर्मचारियों ने पांच किमी का सफर पैदल तय किया.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

सरकार को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी: नाराज कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शासन उनकी दिक्कतों को समझ नहीं रहा है. बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में वो काम करते हैं. ऐसे में अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो कैसे काम करेंगे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों ने नसीहत के साथ चेतावनी देते हुए कहा कि जबतक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

हम अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हम 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम यहां आए हैं. अब हम गंगा मैया के चरणों में अपनी मांग सौंप रहे हैं. मां अब हमारी मांगों को सुनेगी और सरकार को सदबुद्धि देगी. चुनरी चढ़ाने और भजन गाने भर की ये यात्रा नहीं है. ये यात्रा हमारे उम्मीदों और संघर्षों का प्रतीक है: प्रदर्शनकारी

मां गंगा मंदिर में हम लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की और मां को चुनरी अर्पित की है. माता रानी से हमारी मनोकामना है कि वो हमारी मांगें सरकार तक पहुंचाएं. सरकार ने जब हमारी मांगों को अनसुना कर दिया तो हम यहां मां को अपनी व्यथा सुनाने आए हैं. हम नियमित कर्मचारियों की तरह मेहनत करते हैं. लेकिन न तो हमें सम्मान मिलता है न समय पर वेतन. आज हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं: डाली शिवांगी साहू, प्रदर्शनकारी कर्मचारी

मांगों पर अड़े कर्मचारी: कर्मचारी संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दस सूत्री मांगों पर लिखित आदेश नहीं दिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा. कर्मचारियों ने कहा कि उनकी ये मनोकामना यात्रा इस बात का प्रतीक है कि उनका संघर्ष जारी है और मांगें पूरी होने पर ही वो काम पर लौटेंगे.

बालोद में भाजयुमो ने किया पुतला दहन, कहा- अभद्र बातों के चलते ही कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही
बालोद में तांदुला जलाशय लबालब, सेफ्टीवॉल की फाइनल लाइन तक पहुंचा पानी, पर्यटकों की भीड़
छत्तीसगढ़ में हाईप्रोफाइल जुए के फड़ पर बालोद पुलिस की रेड, 16 जुआरी गिरफ्तारी

बालोद:अपनी मांगें मनवाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानि एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 18 अगस्त से अनवरत जारी है. कर्मचारियों का कहना है कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तबतक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. मंगलवार को नाराज कर्मचारियों ने शहर के नया बस स्टैंड से लेकर मां गंगा मैया शक्तिपीठ तक 5 किमी लंबी मनोकामना यात्रा निकाली.

एनएचएम कर्चमारियों की हड़ताल: हड़ताली कर्मचारी आज मां के लिए चुनरी और आरती की थाली सजाकर मंदिर पहुंचे. बारिश में भीगते हुए कर्मचारियों ने मां की आरती की और मां को चुनरी चढ़ाई. महिला कर्मचारियों ने कहा कि हमारा आज का प्रदर्शन ये बताने के लिए है कि सरकार तो हमारी मांगें नहीं सुन रही. मां ही सरकार को सदबुद्धि दे.

नाराज कर्मचारियों ने निकाली मनोकामना यात्रा: मंदिर में एनएचएम कर्मचारियों ने मां से प्रार्थना करते हुए कहा कि सरकार हमारी तकलीफों को समझे. शासन हमारी मांगों को मान ले. जिस वक्त हड़ताली कर्मचारी मनोकामना यात्रा निकाल रहे थे उस वक्त बारिश हो रही थी. बारिश में भीगते हुए कर्मचारियों ने पांच किमी का सफर पैदल तय किया.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

सरकार को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी: नाराज कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शासन उनकी दिक्कतों को समझ नहीं रहा है. बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में वो काम करते हैं. ऐसे में अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो कैसे काम करेंगे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों ने नसीहत के साथ चेतावनी देते हुए कहा कि जबतक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

हम अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हम 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम यहां आए हैं. अब हम गंगा मैया के चरणों में अपनी मांग सौंप रहे हैं. मां अब हमारी मांगों को सुनेगी और सरकार को सदबुद्धि देगी. चुनरी चढ़ाने और भजन गाने भर की ये यात्रा नहीं है. ये यात्रा हमारे उम्मीदों और संघर्षों का प्रतीक है: प्रदर्शनकारी

मां गंगा मंदिर में हम लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की और मां को चुनरी अर्पित की है. माता रानी से हमारी मनोकामना है कि वो हमारी मांगें सरकार तक पहुंचाएं. सरकार ने जब हमारी मांगों को अनसुना कर दिया तो हम यहां मां को अपनी व्यथा सुनाने आए हैं. हम नियमित कर्मचारियों की तरह मेहनत करते हैं. लेकिन न तो हमें सम्मान मिलता है न समय पर वेतन. आज हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं: डाली शिवांगी साहू, प्रदर्शनकारी कर्मचारी

मांगों पर अड़े कर्मचारी: कर्मचारी संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दस सूत्री मांगों पर लिखित आदेश नहीं दिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा. कर्मचारियों ने कहा कि उनकी ये मनोकामना यात्रा इस बात का प्रतीक है कि उनका संघर्ष जारी है और मांगें पूरी होने पर ही वो काम पर लौटेंगे.

बालोद में भाजयुमो ने किया पुतला दहन, कहा- अभद्र बातों के चलते ही कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही
बालोद में तांदुला जलाशय लबालब, सेफ्टीवॉल की फाइनल लाइन तक पहुंचा पानी, पर्यटकों की भीड़
छत्तीसगढ़ में हाईप्रोफाइल जुए के फड़ पर बालोद पुलिस की रेड, 16 जुआरी गिरफ्तारी

For All Latest Updates

TAGGED:

BALODNATIONAL HEALTH MISSIONGANGA MAYA SHAKTIPEETHINDEFINITE STRIKE IN BALODNHM EMPLOYEES PROTEST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.