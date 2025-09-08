कांग्रेसियों ने फावड़ा तगाड़ी लेकर भरा गड्ढा,स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में अनोखा प्रदर्शन, सड़क दुरुस्त करने की मांग
चिरमिरी नगर पालिका में कांग्रेस ने खराब सड़कों के गड्ढे भरकर अनोखा प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2025 at 7:30 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी नगर पालिका में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया.जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम क्षेत्र के गड्ढों को भरने का काम किया है.जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेसी मुख्य सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए निकले. इस दौरान उन्होंने हाथों में फावड़ा और तगाड़ी लेकर श्रमदान किया.साथ ही साथ जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से भी गड्ढों को भरा.इस दौरान कांग्रेसियों ने सड़कों के गड्ढों को हम भरेंगे का नारा भी लगाया. जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि चिरमिरी के मुख्य मार्गों पर रिपेयरिंग न होने की वजह से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे. जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं.
फंड की कमी से नहीं बन रही सड़क : अशोक श्रीवास्तव ने निगम प्रशासन की लापरवाही की आलोचना की और कहा कि बार-बार निगम प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद भी यहां पर पेच रिपेयरिंग या नई सड़क बनाने का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है. निगम का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है. कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना चाहिए. अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है, लेकिन वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
कांग्रेस के साथियों ने श्रमदान करके हल्दीबाड़ी से जिला चिकित्सालय बड़ा बाजार के मुख्य मार्ग में हुए बड़े-बड़े गड्ढों को भरा है. इसी तरह हल्दीबाड़ी से डोमनहिल मुख्य मार्ग के गड्ढों को भी श्रमदान से भरा गया है.एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे की नदी बहा दी जाएगी, लेकिन वो नदी की दिशा किस तरफ मुड़ी है, पता नहीं चल रहा. इससे साफ है कि स्वास्थ्य मंत्री के बयान और वास्तविकता में बड़ा अंतर है- अशोक श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष
कांग्रेस ने सरकार से अपील की है कि वह सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए. कांग्रेस ने कहा कि सड़कों की हालत खराब होने से न केवल लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि दुर्घटनाएं भी हो रही हैं.सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए.
सरकार को जगाने की कोशिश : कांग्रेस का श्रमदान सरकार को सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए जागरूक करने का एक प्रयास है.अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है. सरकार यदि सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराती है, तो इससे सड़कों की हालत में सुधार हो सकता है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.
