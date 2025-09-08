ETV Bharat / state

कांग्रेसियों ने फावड़ा तगाड़ी लेकर भरा गड्ढा,स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में अनोखा प्रदर्शन, सड़क दुरुस्त करने की मांग

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी नगर पालिका में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया.जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम क्षेत्र के गड्ढों को भरने का काम किया है.जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेसी मुख्य सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए निकले. इस दौरान उन्होंने हाथों में फावड़ा और तगाड़ी लेकर श्रमदान किया.साथ ही साथ जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से भी गड्ढों को भरा.इस दौरान कांग्रेसियों ने सड़कों के गड्ढों को हम भरेंगे का नारा भी लगाया. जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि चिरमिरी के मुख्य मार्गों पर रिपेयरिंग न होने की वजह से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे. जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं.

फंड की कमी से नहीं बन रही सड़क : अशोक श्रीवास्तव ने निगम प्रशासन की लापरवाही की आलोचना की और कहा कि बार-बार निगम प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद भी यहां पर पेच रिपेयरिंग या नई सड़क बनाने का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है. निगम का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है. कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना चाहिए. अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है, लेकिन वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

सड़कों के गड्ढों को भरने का काम किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)