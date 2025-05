ETV Bharat / state

बिलासपुर निगम मुख्यालय में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन, मटका पंखा और हैंडपंप लेकर लगाई गुहार - UNIQUE PROTEST OF CONGRESS

बिलासपुर : बिलासपुर में कांग्रेसियों ने पानी और बिजली की समस्या को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया.इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मटका,पंखा और हैंडपंप लेकर नारे लगाते हुए विरोध जताया. कांग्रेसी 70 वार्डों में हो रही समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की. इसके साथ ही मटका फोड़कर और हैंडपंप उखाड़कर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया.आक्रोशित लोगों को देखकर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था.इसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है.

बिजली पानी की समस्या से लोग परेशान : वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शिक्षा,स्वास्थ्य,सफाई,पेयजल,बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है.जिसे लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है.पांच विधान सभा का नगर निगम है. सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम यहां घेराव कर रहे हैं. बिजली, सफाई, पानी की समस्या पर आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है. बिलासपुर निगम मुख्यालय में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

