कोरबा: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है. गुरुवार को जिले के घंटाघर में कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया. सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया. साथ ही कुछ कर्मचारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों का मुखौटा लगाए दिखे.

क्या हुआ तेरा वादा: कोई पीएम मोदी तो कोई सीएम विष्णु देव साय का मुखौटा लगाए हुआ था. साथ ही कुछ और कर्मचारी अलग-अलग मंत्रियों का मुखौटा लगाकर कुर्सी पर बैठ गए. इसके बाद इन मुखौटा लगे सांकेतिक मंत्रियों के सामने NHM की महिला कर्मचारियों ने डांस किया. गाने के बोल थे क्या हुआ तेरा वादा.

NHM के हड़ताली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो वादा भूल चुके हैं. इसलिए सांकेतिक तौर पर मंत्रियों को मंच पर आमंत्रित किया गया था और उनके सामने गाना गाकर उन्हें उनका वादा याद दिलाया- डॉ हर्षा ताम्रकार, जिलाध्यक्ष, एनएचएम यूनियन

स्वास्थ्य सेवा प्रभावित: वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन जारी रही. स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके रहे. दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी भी नहीं पहुंचे. मांगों के समर्थन में 750 कर्मचारियों ने खुद को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से दूर रखा. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो व्यवस्था चरमराने लगी है.

'हमारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो वादा भूल चुके हैं' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन पदों पर कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर: एनएचएम के संविदा पद पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स स्टॉफ, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आरएमए, एएनएम सहित 750 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं. इससे कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य केंद्र) में ताला लटका है. खुल भी रहे तो स्टॉफ नहीं हैं.

सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीज हो रहे परेशान: मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा. उन्हें लंबी दूरी तय कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ा. इसके चलते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई. दोपहर लगभग 12 बजे ओपीडी पर्ची काउंटर के सामने मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी.

चुनाव के पहले सरकार में हमसे कई वादे किए थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद सरकार हमें भूल गई है. हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया गया है- रवि शर्मा, कोषाध्यक्ष, एनएचएम यूनियन

सांकेतिक रूप में PM-CM और मंत्रियों से पूछा, क्या हुआ तेरा वादा? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये हैं NHM कर्मचारियों की 10 प्रमुख मांगे