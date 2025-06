ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अनोखा प्रदर्शन, ईमानदारी की आत्महत्या - UNIQUE PROTEST IN CHHATTISGARH

एनएसयूआई का प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 13, 2025

रायपुर: एनएसयूआई ने कृषि विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार के मामले को लेकर किया है. एनएसयूआई का आरोप है कि कृषि विश्वविद्यालय में की गई कई खरीदियों में भ्रष्टाचार किया गया है. विरोध प्रदर्शन में ईमानदारी की आत्महत्या को दर्शाया गया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुतले की शव यात्रा निकाली. यह शव यात्रा कृषि विश्वविद्यालय के मेन गेट से कुलपति के कार्यालय तक निकाली गई. इसके बाद सभी कार्यकर्ता कुलपति कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करने लगे. कार्यकर्ता कुलपति से मिलने की मांग कर रहे थे. छत्तीसगढ़ में अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh) कुलपति से मिलने की मांग भष्टाचार मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ही एनएसयूआई कार्यकर्ता कुलपति से मिलना चाह रहे थे, लेकिन कुलपति कार्यालय में मौजूद नहीं थे. फिर भी पर एनएसयूआई कार्यकर्ता कुलपति को बुलाने और उनसे बात करने की मांग को लेकर अड़े रहे. इस दौरान इन्होंने कई बार कुलपति कार्यालय के चैनल गेट को तोड़ने की भी कोशिश की. इस बीच बाहर काफी हंगामेंदार स्थिति देखने को मिली. हालांकि इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए चंद पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, जो पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए थे.

