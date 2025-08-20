ETV Bharat / state

सुकमा में एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, साय मंत्रिमंडल के मुखौटे पहनकर सड़क पर हड़ताल - UNIQUE PROTEST BY NHM EMPLOYEES

एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि उनकी हड़ताल के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. जिसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है.

UNIQUE PROTEST BY NHM EMPLOYEES
एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 8:59 AM IST

2 Min Read

सुकमा: छत्तीसगढ़ में चल रही एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने अब अनोखा रूप ले लिया है. जिले के एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार 18 अगस्त से धरना-प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन मंगलवार को उनका विरोध प्रदर्शन अलग ही अंदाज में नजर आया. एनएचएम कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुखौटे पहनकर धरने पर बैठे नजर आए.

एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन: जिलेभर की स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की कगार पर हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक उपचार केंद्रों तक मरीजों को दवा और इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण इलाकों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप: हड़ताल पर बैठी महिला कर्मचारी मनीषा नेताम (स्टाफ नर्स) का कहना है कि लंबे समय से संविलियन, स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और पब्लिक हेल्थ कैडर जैसी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं. लेकिन उनकी बातें केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह गईं. इसी वजह से अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया है.

10 सूत्रीय मांगे पूरी करने की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

NHM कर्मचारी नवीन पाठक ने बताया "हम अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठें हैं. अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जो भी परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है. 20 वर्षों से हम मांग कर रहे है लेकिन हमें सिर्फ आश्वाशन ही मिला है. इसके अलावा अब तक हमारी मांगे अबतक पूरी नहीं हुई. हमारी आर्थिक स्थिति और परेशानियों को देखते हुए दस सूत्रीय मांगों को लेकर हम हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं. सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करें बस यही मांग हैं."

Unique Protest by NHM employees
मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे
लाइव छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण
साय सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर मिलेगा 55 फीसदी

सुकमा: छत्तीसगढ़ में चल रही एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने अब अनोखा रूप ले लिया है. जिले के एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार 18 अगस्त से धरना-प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन मंगलवार को उनका विरोध प्रदर्शन अलग ही अंदाज में नजर आया. एनएचएम कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुखौटे पहनकर धरने पर बैठे नजर आए.

एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन: जिलेभर की स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की कगार पर हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक उपचार केंद्रों तक मरीजों को दवा और इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण इलाकों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप: हड़ताल पर बैठी महिला कर्मचारी मनीषा नेताम (स्टाफ नर्स) का कहना है कि लंबे समय से संविलियन, स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और पब्लिक हेल्थ कैडर जैसी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं. लेकिन उनकी बातें केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह गईं. इसी वजह से अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया है.

10 सूत्रीय मांगे पूरी करने की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

NHM कर्मचारी नवीन पाठक ने बताया "हम अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठें हैं. अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जो भी परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है. 20 वर्षों से हम मांग कर रहे है लेकिन हमें सिर्फ आश्वाशन ही मिला है. इसके अलावा अब तक हमारी मांगे अबतक पूरी नहीं हुई. हमारी आर्थिक स्थिति और परेशानियों को देखते हुए दस सूत्रीय मांगों को लेकर हम हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं. सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करें बस यही मांग हैं."

Unique Protest by NHM employees
मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे
लाइव छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण
साय सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर मिलेगा 55 फीसदी

For All Latest Updates

TAGGED:

साय मंत्रिमंडलएनएचएम अनोखा प्रदर्शनमंत्रियों के मुखौटे पहनकर प्रदर्शनNHM PROTESTUNIQUE PROTEST BY NHM EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.