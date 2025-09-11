नूंह पुलिस की अनूठी पहल, साइबर अपराधियों की काउंसलिंग शुरू, गांव-गांव जाकर साइबर योद्धा कर रहे जागरूकता
नूंह पुलिस ने साइबर अपराध रोकने को विशेष अभियान शुरू किया, अपराधियों की काउंसलिंग और लोगों को जागरूक कर रही है.
Published : September 11, 2025 at 7:09 PM IST
नूंह: जिले में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में साइबर अपराध में शामिल रहे और फिलहाल जमानत पर रिहा हुए अपराधियों की काउंसलिंग की जा रही है. मांडीखेड़ा व पुलिस लाइन नूंह में काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां अब तक करीब 100 लोगों को काउंसलिंग दी जा चुकी है. इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें दोबारा अपराध से दूर रखना है.
धार्मिक गुरुओं और समाज के जिम्मेदार नागरिकों से भी ली जा रही मदद
पुलिस की इस मुहिम में धार्मिक गुरुओं और समाज के जिम्मेदार नागरिकों की भी मदद ली जा रही है. पुनहाना सदर क्षेत्र में साइबर थाना की टीम ने जमानत पर रिहा आरोपियों से मुलाकात कर उन्हें पुनः अपराध न करने की चेतावनी दी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोबारा संगठित साइबर अपराध में लिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा.
समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास
इस अभियान के माध्यम से पुलिस समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है. अपराधियों को ईमानदारी से जीवन यापन करने और रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. पुलिस का यह भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध रोकने में सहयोग करता है, तो उसे हरसंभव समर्थन मिलेगा.
साइबर योद्धा गांव-गांव में जाकर देंगे जानकारी
लोगों ने इस पहल की सराहना की है और कई युवाओं ने साइबर ठगी से बचने व दूसरों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया है. 'साइबर योद्धा' गांव-गांव जाकर नागरिकों को साइबर ठगी से बचाव की जानकारी देंगे. यह अभियान जिले में साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में मददगार साबित हो रहा है.
