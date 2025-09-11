ETV Bharat / state

नूंह पुलिस की अनूठी पहल, साइबर अपराधियों की काउंसलिंग शुरू, गांव-गांव जाकर साइबर योद्धा कर रहे जागरूकता

नूंह: जिले में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में साइबर अपराध में शामिल रहे और फिलहाल जमानत पर रिहा हुए अपराधियों की काउंसलिंग की जा रही है. मांडीखेड़ा व पुलिस लाइन नूंह में काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां अब तक करीब 100 लोगों को काउंसलिंग दी जा चुकी है. इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें दोबारा अपराध से दूर रखना है.

धार्मिक गुरुओं और समाज के जिम्मेदार नागरिकों से भी ली जा रही मदद

पुलिस की इस मुहिम में धार्मिक गुरुओं और समाज के जिम्मेदार नागरिकों की भी मदद ली जा रही है. पुनहाना सदर क्षेत्र में साइबर थाना की टीम ने जमानत पर रिहा आरोपियों से मुलाकात कर उन्हें पुनः अपराध न करने की चेतावनी दी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोबारा संगठित साइबर अपराध में लिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा.