बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले का शाहपुर नगर ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई पहल चर्चा का विषय है. शाहपुर नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ते हुए घोषणा की है कि अब शहर में होने वाले शादी-ब्याह, मुंडन, भंडारे, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में डिस्पोजल थाली, कटोरी और गिलास का उपयोग पूरी तरह बंद रहेगा.
आयोजन में मेहमानों को स्टील के बर्तनों में ही परोसा जाएगा भोजन
इस घोषणा के तहत नगर परिषद ने शहर के 24 समाजों को 5-5 हजार स्टील के बर्तन यानि थालियां, गिलास और कटोरियां वितरित किए हैं. अब चाहे बफर पार्टी हो या पंगत, हर आयोजन में मेहमानों को स्टील के बर्तनों में ही भोजन परोसा जाएगा, इससे न केवल प्लास्टिक कचरे में भारी कमी आएगी, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
शाहपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल चौधरी ने कहा "इस निर्णय के पीछे "यूज एंड थ्रो" की आदत छोड़कर टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने का विचार है. वर्षों से विवाह और बड़े आयोजनों में डिस्पोजल प्लेट, कप और चम्मच का ढेर कचरे के रूप में सड़कों और नालियों में पहुंचकर प्रदूषण बढ़ाता रहा है. इससे नालियां जाम होती हैं और बदबू फैलती है. साथ ही प्लास्टिक का कचरा मिट्टी और पानी में मिलकर लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है. शाहपुर की यह पहल इस समस्या पर प्रहार की तरह है."
बता दें कि इस कदम ने समाज में एक नई ऊर्जा भी भरी है. सभी 24 समाजों ने नगर परिषद की इस मुहिम में उत्साह से सहयोग दिया और अपने-अपने स्तर पर स्टील बर्तनों के रखरखाव और आयोजन में उपयोग की जिम्मेदारी ली है. इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि आयोजनों में एकरूपता और स्वच्छता भी बनी रहेगी.
पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगी यह पहल
वार्ड नं 14 पार्षद, शेख ताजुद्दीन ने कहा "शाहपुर की गलियों में अब आयोजनों के बाद डिस्पोजल का ढेर नहीं मिलेगा. उसकी जगह मेहमानों के हाथ में चमकते स्टील के गिलास और थालियां होंगी. यह बदलाव न सिर्फ पर्यावरण के लिए जीत है, बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक साबित होगा, जहां हर वर्ग और समुदाय ने एक साथ आकर इसको अपनाने की प्रेरणा ली है."
बुरहानपुर का इनोवेशन लोगों के लिए बनी प्रेरणा
शाहपुर का यह नवाचार अब अन्य नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है. उम्मीद है कि इस पहल की गूंज पूरे मध्य प्रदेश और फिर देशभर में सुनाई देगी. ताकि "प्लास्टिक मुक्त भारत" का सपना और तेजी से साकार हो सके.