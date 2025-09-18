"आर्ट" से पंजाब की मदद, चंडीगढ़ में स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन, फ्लड रिलीफ फंड में डोनेट की जाएगी पूरी राशि
चंडीगढ़ में आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है. आर्ट वर्क्स को बेचकर पूरा पैसा पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिया जाएगा.
Published : September 18, 2025 at 8:50 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 9:08 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देशभर से हाथ उठ रहे हैं. चंडीगढ़ में एक आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है जिसमें देश भर के 170 चित्रकारों की ओर से 470 आर्ट वर्क्स भेजे गए है. इन आर्ट वर्क्स को बेचने के बाद जमा होने वाली राशि को पंजाब फ्लड रिलीफ फंड में डोनेट किया जायेगा.
17 से 25 सितंबर तक आर्ट एग्जीबिशन : आर्ट वर्क्स भेजने वालों में बॉम्बे के गुर चरन सिंह, मिलिंद मुलिक और पंजाब के मदन लाल जैसी बड़ी शख़्सियत शामिल है, जिन्होंने अपनी लाखों की पेंटिंग्स को कुछ हज़ारों में बेचने के लिए पंजाब ललित कला अकादमी को अपने चित्र डोनेट किये हैं. इन चित्रकारों की ओर से अपनी लाखों की पेंटिंग को सस्ते दामों में देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है. ये प्रदर्शनी 17 से 25 सितम्बर तक रहेगी. इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को पंजाब ललित कला अकादमी की ओर से ऑर्गनाइज़ किया जा रहा है जिसमें चंडीगढ़ ललित कला अकादमी के आर्टिस्ट की ओर से भी सहयोग दिया गया है. आपको बता दें कि प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगाई जाएगी. आर्ट वक्स को खरीदने के इच्छुक लोग बताए गए समय पर पहुंच सकते हैं.
1000 से लाखों रुपए तक कीमत : चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के कला भवन में पंजाब ललित कला अकादमी और चंडीगढ़ के आर्टिस्ट द्वारा एग्जीबिशन करवाई जा रही है. पेंटिंग, प्रिंट्स, स्कल्पचर और ड्राइंग को इस आर्ट एग्जीबिशन में भेजा गया है. जो आर्ट वर्क्स डोनेट किए गए हैं, उनकी कुल कीमत करोड़ों में है. प्रदर्शनी में वॉटर कलर पेंटिंग, फोटोग्राफी और ऑयल कलर पेंटिंग्स भी शामिल की गई है. पेंटिंग्स की कीमत 1000 रुपए से लेकर लाखों में है.
"पंजाब को सपोर्ट करने का संदेश" : पंजाब ललित कला अकादमी के प्रधान गुरदीप धीमान ने बताया कि "इस खास तरह की एग्जीबिशन के लिए कई आर्टिस्टों को संदेश भेजा गया था. उसके बाद देश भर के आर्टिस्ट ने खुद हमसे कॉन्टैक्ट किया और अपने आर्ट वर्क को इस एग्जीबिशन में शामिल करवाया है. हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे अपने आर्टवर्क को इतने कम समय में हमें भेज पाएंगे. लेकिन सभी आर्टिस्ट ने अपनी बेशकीमती आर्ट को हमें डोनेट करते हुए पंजाब को सपोर्ट करने का संदेश दिया है. मैं सभी का आभारी हूं कि उन्होंने बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है. इस प्रदर्शनी की खासियत है कि ये है कि यहां सुंदर आर्ट वर्क्स काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है. इस प्रदर्शनी में गुरचरण सिंह, मिलिंद मलिक, मदन लाल, प्रेम सिंह, प्रेम कपूर, नीनू विजय बागोड़ी, आनंद शिंदे, मीठा महिंद्रा, जसपाल कमाना, कमल सोहन, दविंदर सिंह, शशि ठाकुर, राम रंजन, परविंदर लाल जैसे बड़े कलाकारों ने अपनी आर्टवर्क को डोनेट किया है."
8 साल के बच्चे ने भी डोनेट किया आर्ट : आर्ट एग्जीबिशन में पहुंची आर्टिस्ट मिनी बैंस ने बताया कि "इस आइडिया की शुरुआत उनकी ओर से हुई थी. उन्होंने अपने विचार अपने गुरु मिलिंद मुलिक के साथ साझा किया जिसके बाद उन्होंने बिना देरी किए अपने 10 से 12 विजुअल आर्ट वर्क डोनेट करने का फैसला किया. इसके बाद मैंने इस मैसेज को फेसबुक पर डाला. जहां से हमें देश भर के अलग-अलग शहरों से आर्टिस्ट की ओर से संपर्क साधा गया. हमने सभी आर्टिस्ट से बात करते हुए उनके आठ वर्क को अपने एग्जीबिशन में शामिल किया. मेरे लिए इमोशनल पल वो था जब 8 साल के बच्चे ने भी अपनी आर्ट डोनेट करने का फैसला लिया. इसके बाद हमने उसे 8 साल के बच्चे को अपने चीफ गेस्ट के तौर पर बनाकर इस एग्जीबिशन की शुरुआत की. हमारी उम्मीद से ज्यादा लोगों की ओर से विजुअल आर्ट को यहां भेजा गया है."
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : रोहतक में ऑटो ड्राइवर की बेटी मीनाक्षी हुड्डा बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, पिता ने कभी खेलने से रोका था, मां ने किया सपोर्ट
ये भी पढ़ें : "कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली
ये भी पढ़ें : रिटायरमेंट पर "किस्मत" की धूमधाम से करवाई शादी, करनाल के टीचर ने पेश की अनोखी मिसाल